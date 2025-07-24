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Криминал

СМИ: ветеринары убили собаку клиентки ради страховой выплаты

2 минуты чтения 12:10

Владелица бордер-колли по кличке Лаки обвинила ветеринарную клинику «Ю Бай» во Внутренней Монголии на севере Китая в убийстве ее питомца, сообщает газета South China Morning Post. В клинике сначала объясняли женщине, что собаку сбила машина, когда сотрудники вывели ее погулять.

Хозяйка Лаки рассказала, что 10 июля отвела свою трехлетнюю бордер-колли на стерилизацию. Позднее сотрудники ветклиники сообщили ей, что не смогли найти кровеносный сосуд и отказались от операции, но им нужно оставить собаку у себя, чтобы продолжать следить за ее состоянием.

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Через три часа после того, как женщина покинула клинику, врачи позвонили ей и сообщили, что ее собака попала в автомобильную аварию. Хозяйка вернулась в клинику, и около полуночи ее собака умерла.

Медики утверждали, что состояние собаки ухудшилось после ухода хозяйки, поэтому им пришлось провести еще одну операцию без согласования с ней, но это не помогло. Они утверждают, что после операции вывели «умирающую» собаку на прогулку, где ее сбила машина.

По данным издания, хозяйку не устроило объяснение врачей, и она нашла запись с уличной камеры видеонаблюдения. На записи она увидела, что сотрудница клиники оставила Лаки посреди дороги, а потом ее на большой скорости переехала машина.

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Когда женщина рассказала о записи ветеринарам, они, по ее словам, признались в убийстве собаки и предложили ей «смириться со смертью» Лаки. Сотрудники клиники объяснили, что инсценировали несчастный случай, чтобы хозяйка могла получить компенсацию от страховой компании за гибель питомца.

По данным SCMP, китайские власти приостановили работу клиники.

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