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Общество

Каждый второй россиян отвергал потенциального партнера из-за имени

2 минуты чтения 20:56 24 июля

Почти половина пользователей российских дейтинг-приложений хоть раз отказывались от общения из-за имени собеседника. Об этом говорят данные исследования сервиса «VK Знакомства», которые публикует «Афиша Daily».

О том, что имя сильно влияет на первое впечатление о человеке, заявили 69% опрошенных. Причем больше всего на него обращают внимание женщины, а не мужчины — 77% против 53%.

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Почти половина респондентов (45%) также признались в существовании персонального списка «сомнительных» имен, а 25% даже составили стоп-лист имен, с обладателями которых они не готовы заводить романтические отношения. И все же 84% участников исследования заявили, что готовы дать шанс человеку с «нежелательным» именем, отмечает «Афиша Daily». 

Согласно результатам опроса, антирейтинг имен возглавляют Никита (11%) и Анастасия (15%). Среди мужских имен женщины также часто называли нежелательными Сергея, Алексея, Антона и Василия. Мужчины, в свою очередь, чаще всего отказывались от общения с обладательницами имен Галина, Ольга, Зоя и Валентина.

В соответствии с данными исследования, больше всего шансов завести диалог на сайте для знакомств у мужчин с именами Александр, Дмитрий, Максим, Роман и Андрей. Среди женщин шансы повышаются у обладательниц имен Виктория, Екатерина, Алиса, Анна и Елизавета.

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Ранее стало известно, какие фразы от партнеров больше всего раздражают россиян. У женщин этот антирейтинг возглавляет «посмотрим» — это воспринимается как «нет». А мужчин выводят из себя слова «ты должен был сам догадаться!».

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