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Общество

Россияне назвали самые раздражающие фразы партнеров

2 минуты чтения 14:33 | Обновлено: 14:52

Шорт-лист фраз, которые больше всего бесят российских женщин в общении с мужчинами, возглавляет «посмотрим» — 47% россиянок воспринимают это слово как ответ «нет». Результатами собственного исследования делится дейтинг-сервис Mamba.

На втором месте женского антирейтинга фраза «будь проще» — она раздражает 30% опрошенных. И далее следует «Я перезвоню», особенно если звонка так и не последовало.

У мужчин, по данным Mamba, сформировался собственный черный список. Они чаще выходят из себя, услышав «ты должен был сам догадаться!» (39%), «нормально все» (34% ) и «все ясно…» (30%). Еще 26% респондентов не нравится, когда им говорят «сама все решу, не указывай».

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Сдержанность и краткость в коммуникации плохо воспринимается всеми респондентами, независимо от пола. Так, например, «ок» в ответ на откровенное сообщение не устраивает 25% мужчин и 29% женщин, его считают слишком равнодушным. «Ясно» бесит 33% мужчин и 32% женщин. Неудовлетворительным считается и ответ в виде эмодзи «👍» — 21% женщин и 17% мужчин не хотят получать подобных сообщений.

Причиной для раздражения стали также самые распространенные оправдания, которые используются в переписке. Самой ненавистной оказалась фраза «не заметил сообщение», ее привели в пример 40% россиян. 32% женщин и 12% мужчин выходят из себя, если собеседник оправдывает свое внезапное исчезновение фразой «уснул». В «собирался написать» не поверят 31% женщин и 16% мужчин.

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Ранее россияне поделились самыми раздражающими словами вне романтического контекста. Это «кринж», «рашить» и «изи», а также бюрократические штампы и канцеляризмы и псевдоделовые формулировки из корпоративного новояза вроде выражений «синергия», «прозрачно», «в треке» и «финализировать».


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