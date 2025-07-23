Сообщившего о похищении дочери мужчину обвинили в ее убийстве

В пригороде Нью-Йорка в США в пруду нашли тело мертвой девятилетней девочки из Канады. По подозрению в убийстве полицейские задержали ее отца, пишет агентство Associated Press.

По его данным, житель канадского Монреаля 45-летний Лучано Фраттолин позвонил по номеру 911 и сообщил о похищении дочери 19 июля. По его словам, последний раз он видел ее на парковке недалеко от курортного города Лейк-Джордж. Позже Фраттолин утверждал, что двое неизвестных мужчин силой затолкали его дочь в белый фургон.

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После этого власти объявили девочку в розыск, однако позже в показаниях отца нашли несоответствия, в связи с чем силовики пришли к выводу, что доказательств похищения нет. Тем не менее поиски пропавшего ребенка продолжились. Вечером 20 июля лесники обнаружили тело девочки в мелководной части пруда в лесу Тикондерога, примерно в 48 километрах к северу от озера Джордж.

В заявлении полиции о возбуждении уголовного делат говорилось, что тело было спрятано под бревном. По результатам вскрытия судмедэксперты установили, что девочка погибла в результате утопления. Фраттолина задержали и предъявили обвинения в убийстве и сокрытии тела жертвы. Сам он заявил о своей невиновности.

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В полиции также сообщили, что погибшая девочка вместе с отцом находилась в США в отпуске с 11 июля и в минувшие выходные должна была вернуться в Монреаль, где живет с матерью, которая не поддерживает отношений с ее отцом с 2019 года.