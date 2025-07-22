Группу туристов в нацистской форме обнаружили в Швейцарии

Полиция Швейцарии остановила группу туристов, участвовавших в горном походе на территории Бернских Альп. Они были одеты в униформу солдат Третьего рейха и имели при себе символику тех лет, сообщает местное медиа SRF.

О группе туристов правоохранительным органам сообщили местные жители. В группу входило около 25 человек из разных европейских стран. Они носили форму вермахта «с головы до ног» и ночевали в палатках — полиция получила сообщение в пятницу, а нашла туристов только в субботу.

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Пресс-секретарь местной полиции рассказала журналистам, что правоохранители потребовали от туристов снять куртки с нацистской символикой. Эта просьба названа «превентивной мерой» — полицейские посчитали, что туристам могут причинить вред третьи лица. Собрав личные данные туристов, полиция отпустила их.

SRF пишет, что действия туристов не нарушали законодательства Швейцарии. В этой стране ношение и демонстрация нацистской символики не запрещены. Из-за этого, как отмечают журналисты, в стране неоднократно встречались представители праворадикальных групп.

При этом власти страны прорабатывают такой запрет, в будущем публичное исполнение нацистского приветствия или демонстрация свастики будут наказываться, однако эта поправка еще не вступила в силу. Работа над ней началась после того, как в 2024 году за это решение проголосовали Национальный совет и Совет кантонов Швейцарии.

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Ранее СМИ рассказали о содержании документов о нацистах, бежавших в Аргентину. Власти этой страны выложили в публичный доступ 1850 документов о преступниках, бежавших в Южную Америку из Европы после поражения Германии во Второй мировой войне. Среди них оказались как сведения об известных деятелях Третьего рейха, так и данные о менее высокопоставленных людях, которые прожили остаток жизни в Аргентине и умерли в этой стране.