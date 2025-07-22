EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Группу туристов в нацистской форме обнаружили в Швейцарии

2 минуты чтения 17:11 | Обновлено: 17:14

Полиция Швейцарии остановила группу туристов, участвовавших в горном походе на территории Бернских Альп. Они были одеты в униформу солдат Третьего рейха и имели при себе символику тех лет, сообщает местное медиа SRF.

О группе туристов правоохранительным органам сообщили местные жители. В группу входило около 25 человек из разных европейских стран. Они носили форму вермахта «с головы до ног» и ночевали в палатках — полиция получила сообщение в пятницу, а нашла туристов только в субботу.

Ученые назвали идеальный способ принимать душ
Ученые назвали идеальный способ принимать душ
Он может победить бессонницу и сделает человека более креативным
Общество6 минут чтения

Пресс-секретарь местной полиции рассказала журналистам, что правоохранители потребовали от туристов снять куртки с нацистской символикой. Эта просьба названа «превентивной мерой» — полицейские посчитали, что туристам могут причинить вред третьи лица. Собрав личные данные туристов, полиция отпустила их.

SRF пишет, что действия туристов не нарушали законодательства Швейцарии. В этой стране ношение и демонстрация нацистской символики не запрещены. Из-за этого, как отмечают журналисты, в стране неоднократно встречались представители праворадикальных групп.

При этом власти страны прорабатывают такой запрет, в будущем публичное исполнение нацистского приветствия или демонстрация свастики будут наказываться, однако эта поправка еще не вступила в силу. Работа над ней началась после того, как в 2024 году за это решение проголосовали Национальный совет и Совет кантонов Швейцарии.

Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Они стали опаснее из-за чрезмерного использования антибиотиков. Даже простые инфекции станут более смертельными
Мир4 минуты чтения

Ранее СМИ рассказали о содержании документов о нацистах, бежавших в Аргентину. Власти этой страны выложили в публичный доступ 1850 документов о преступниках, бежавших в Южную Америку из Европы после поражения Германии во Второй мировой войне. Среди них оказались как сведения об известных деятелях Третьего рейха, так и данные о менее высокопоставленных людях, которые прожили остаток жизни в Аргентине и умерли в этой стране.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Ученые назвали идеальный способ принимать душ
Общество
Ученые назвали идеальный способ принимать душ
Он может победить бессонницу и сделает человека более креативным
17:02
Бывший избивал меня во время беременности
Общество
Бывший избивал меня во время беременности
Он соврал, что не может иметь детей, а когда я забеременела, начал издеваться. В полиции надо мной посмеялись
00:01
Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Мир
Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Они стали опаснее из-за чрезмерного использования антибиотиков. Даже простые инфекции станут более смертельными
18:35 21 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Будет немного больно
Криминал
Будет немного больно
Маньяк из Петербурга годами грабил и убивал посреди бела дня. Следователи не сразу поняли, почему жертвы ему доверяли и сами открывали двери
17:00 20 июля
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования