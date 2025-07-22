России предрекли «чеболизацию» экономики

Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов на встрече с молодежью из Вологодской области заявил о доминировании крупных корпораций в российской экономике. По его словам, это создает риски, аналогичные тем, с которыми столкнулась Южная Корея в эпоху расцвета «чеболей» — крупных бизнес-групп, контролировавших значительную часть экономики страны.

«Происходит ли «чеболизация» в России? По факту — да, у нас есть явное доминирование больших корпораций, доли малого и среднего бизнеса явно недостаточно», — сказал Мордашов, подчеркнув, что для «дальнейшего прогресса» важна именно их активная роль.

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Он напомнил, что «чеболизация» сыграла важную роль в экономическом росте Южной Кореи, но со временем такая система привела к коррупционным скандалам и искажению конкурентной среды.

По мнению одного из богатейших бизнесменов страны, России необходимо избежать аналогичного сценария. «Очень важно соблюсти баланс и не залезть слишком далеко», — сказал он, добавив, что развитие малого и среднего бизнеса требует создания условий для здоровой конкуренции.

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Усиление конкуренции в России с учетом неизбежных ограничений Мордашов назвал серьезным вызовом для страны. Он считает, что необходимо создать конкурентную среду равных возможностей, которая позволила бы малому и среднему бизнесу полноценно развиваться. Кроме того, он считает, что важен конструктивный диалог между бизнесом, властями и различными слоями общества.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2025 года богатейшие российские бизнесмены увеличили свое совокупное состояние в среднем на 24,5 миллиарда долларов. Лидером рейтинга Bloomberg Billionaires Index стал президент «Норильского никеля» Владимир Потанин, затем идет совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. А на третьем месте расположился глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов. Его капитал увеличился на 1,48 миллиарда до 24,7 миллиарда долларов.