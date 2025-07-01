Российские миллиардеры стали еще богаче

За первое полугодие 2025 года богатейшие предприниматели России увеличили свое совокупное состояние в среднем на 24,5 миллиарда долларов. Такие данные приводит Bloomberg Billionaires Index (BBI), пишут «Ведомости». Таким образом, сбережения российских миллиардеров сейчас оцениваются почти в 317 миллиардов долларов.

Лидер рейтинга Bloomberg — президент «Норильского никеля» Владимир Потанин — за минувшие шесть месяцев приумножил свое состояние на 3,83 миллиарда долларов до почти 32 миллиардов. Вторую строчку занял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов с состоянием 26,7 миллиарда долларов — он стал богаче на 1,39 миллиарда. На третьем месте — глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, чей капитал увеличился на 1,48 миллиарда до 24,7 миллиарда.

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Основатель холдинга USM Алишер Усманов, по оценке Bloomberg, с начала 2025 года прибавил к своему состоянию еще 3,17 миллиарда — до 16,4 миллиарда. Но есть миллиардеры, показавшие в 2025 году обратную динамику. Так, владелец липецкого НЛМК Владимир Лисин потерял 1,68 миллиарда, и его текущее состояние насчитывает чуть более 24 миллиардов долларов, следует из данных рейтинга миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. А собственник футбольного клуба «Монако» и экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев потерял 1,77 миллиарда долларов, его капитал сократился до 9,21 миллиарда.

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Газета The Guardian ранее сообщила, что за последние 10 лет один процент самых богатых людей планеты увеличили свое состояние почти на 34 триллиона долларов. По подсчетам экспертов, на которых ссылается издание, этой суммы достаточно, чтобы 22 раза решить проблему бедности во всем мире.