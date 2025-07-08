Зарплатные ожидания россиян разошлись с реальностью

Соискатели в России рассчитывают на зарплаты, которые почти в полтора раза превышают средние реальные доходы населения. Об этом свидетельствуют данные опроса Финансового университета при правительстве России, с результатами которого ознакомились «Ведомости».

Так, согласно опубликованным данным, средний желаемый уровень зарплаты на рынке составляет 146 тысяч рублей. Медианное значение — 110 тысяч рублей в месяц. Это означает, что половина респондентов хочет зарабатывать больше этой суммы, а другая — меньше. Как отмечается в исследовании, по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 16%.

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В то же время, согласно последним данным Росстата, в апреле 2025 года средняя начисленная зарплата в России составила 97 375 рублей, что на 15,3% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В первом квартале этот показатель был на уровне 92 305 рублей. За весь 2024 год номинальные зарплаты выросли на 18,3% в годовом выражении и достигли 87 952 рублей.

По данным сервиса hh.ru, медиана предлагаемых зарплат в июне 2025 года составила 75 500 рублей — на девять тысяч рублей больше, чем год назад. Средние ожидания соискателей по зарплате на портале — 75 800 рублей.

Зарплатные ожидания россиян разнятся от города к городу. Так, самые высокие запросы оказались в жителей Махачкалы — в среднем 213 тысяч рублей в месяц. В Хабаровске соискатели просят 188 тысяч, в Москве — 185 тысяч, в Иркутске — 175 тысяч, а в Санкт-Петербурге — 166 тысяч рублей.

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Автор исследования, декан факультета социологии и политологии Финансового университета Александр Шатилов отметил, что в Махачкале зарплатные ожидания кажутся завышенными, так как они выше чем в Москве и Петербурге. В Хабаровске и Иркутске люди, по его мнению, просят больше из-за роста экономики и увеличения доходов, в частности, от контрактной службы и работы на оборонных заводах.

Ранее стало известно, что с 1 сентября вступят в силу изменения в Трудовой кодекс, согласно которым компаниям запретят снижать премии более чем на 20% от месячной зарплаты.