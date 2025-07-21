Кремль признал сложности в отношениях с Азербайджаном

Спикер Кремля Дмитрий Песков признал, что в отношениях Москвы и Баку наступил сложный период, передает РБК со ссылкой на собственного корреспондента.

«Иногда случается, что в отношениях двух стран происходят сложные периоды. Сейчас один из таких периодов. Мы надеемся, что этот период пройдет, мы считаем, что, действительно, сотрудничество двух стран приносит взаимную выгоду», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков также прокомментировал намерение властей Азербайджан обратиться в суд в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL в Казахстане. «Вы знаете, что идут следственные действия и разбирательства. Если Азербайджан примет такое решение, то это право Азербайджана. Мы будем ожидать официальный вердикт всех разбирательств», — добавил представитель Кремля.

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О планах обратиться в международные судебные инстанции с иском против России 19 июля сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он отметил, что за семь месяцев, прошедших с момента катастрофы, Баку так и не получил «внятного ответа» от российской стороны, в то время как Следственный комитет России продолжает утверждать, что «следствие продолжается».

Алиев подчеркнул, что Азербайджан намерен добиваться признания вины, выплаты компенсаций семьям погибших и возмещения убытков, понесенных авиакомпанией AZAL из-за потери самолета.

Крушение азербайджанского самолета, который выполнял рейс Баку-Грозный, произошло 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау в Казахстане. Тогда погибли оба пилота, а также 36 человек, всего на борту находились 67 пассажиров и членов экипажа. Казахстанские власти в предварительном отчете о причинах падения писали о «проникновение внешних объектов» в конструкцию самолета. СМИ сообщали, что это могут быть обломки российской зенитной ракеты.

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Кризис в отношениях Москвы и Баку возник на фоне череды уголовных дел против граждан обеих стран. Так, власти Азербайджана обвинили российских силовиков в убийстве двух этнических азербайджанцев с российскими паспортами и пытках еще нескольких человек. В Москве говорят, что задержания этих людей проходили «законно».

Позже находящиеся в Азербайджане россияне рассказали о проверках и насилии. Нескольких человек задержали и обвинили в контрабанде наркотиков из Ирана и киберпреступлениях. Мать одного из задержанных 23-летнего веб-разработчика Сергея Софронова рассказала «Холоду», что он посещал страну с туристическими целями. Родственники молодого человека предполагают, что ему могли подкинуть наркотики, а затем насилием и угрозами добились от него признательных показаний.