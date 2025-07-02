Россияне рассказали о проверках и насилии в Азербайджане

Российское посольство в Азербайджане выпустило заявление, в котором говорится, что к находящимся в стране россиянам, в том числе к тем, кто уехал в Азербайджан путешествовать, стали приходить с проверками.

В заявлении сказано, что в посольство поступило «множество обращений» — их точное число не называется — о том, что в места проживания россиян начали приходить люди в штатском, некоторые из которых представлялись полицейскими. Они задавали вопросы о цели визита и проверяли документы. «По словам некоторых обратившихся, к ним и членам их семей было применено физическое насилие», — добавили в посольстве.

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Россиян, столкнувшихся с такими ситуациями, попросили сообщать о них в посольство. Также в пресс-релизе подтвердили, что среди задержанных и арестованных накануне восьмерых россиян есть журналисты.

Сообщается, что российское посольство направило Азербайджану ноту с требованием предоставить консульский доступ к арестованным, однако ответа пока не получило. «Вместе с тем, держим данную ситуацию на постоянном контроле и предпринимаем все необходимые меры», — говорится в заявлении.

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Накануне российский МИД вызвал посла Азербайджана и заявили ему протест по поводу «сознательных шагов азербайджанской стороны по демонтажу двусторонних отношений». Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что российские власти «видят фейки азербайджанских СМИ».

Кроме того, российского посла в Азербайджане тоже вызвали в МИД страны и обвинили Россию в «недружественных действиях и шагах, нанесших ущерб отношениям между двумя странами».

Кризис в отношениях между Азербайджаном и Россией был спровоцирован гибелью двух этнических азербайджанцев Гусейна и Зияддина Сафаровых после рейдов силовиков. Российская сторона утверждает, что один из них умер от сердечной недостаточности, тогда как азербайджанская считает, что причиной смерти обоих стал посттравматический шок, вызванный травмами после избиений.

После этого в Баку задержали, а после арестовали восьмерых россиян, среди которых оказались айтишники, туристы и сотрудники медиа-группы «Россия сегодня».