Американский президент Дональд Трамп намерен «надрать задницу» Владимиру Путину. Об этом сенатор-республиканец и один из ближайших соратников главы Белого дома Линдси Грэм заявил в интервью американскому телеканалу Fox News.

«Путин, твой черед настает, Дональд Трамп — это Скотти Шеффлер американской политики и дипломатии и он надерет тебе задницу», — сказал сенатор. Скотт Шеффлер — известный американский профессиональный игрок в гольф, удерживающий первую строчку в мировом рейтинге уже более 100 недель.

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По словам Грэма, Трамп введет импортные пошлины на товары из Китая, Индии и Бразилии, закупающих российские нефтепродукты. «Эти три страны покупают около 80% дешевой российской нефти, позволяя военной машине Путина продолжать работать», — отметил сенатор.

14 июля Дональд Трамп поставил Путину ультиматум по вопросу урегулирования конфликта в Украине. Так, он заявил, что введет импортные пошлины в размере 100% на товары из России, если мирная сделка по Украине не будет заключена в течение 50 дней. Он также упомянул возможность введения «вторичных пошлин», вероятно, имея в виду страны, которые являются торговыми партнерами России и продолжают закупать у Москвы энергоносители.

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Соответствующие заявления Трамп сделал во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. При этом он подчеркнул, что крайне недоволен ходом переговоров с Россией по вопросу урегулирования войны в Украине. «Все что я слышу — пустые разговоры. Пустые разговоры, а потом бомбы летят на Киев», — сказал тогда он.

Ранее Трамп уже несколько раз заявлял о существовании некоего дедлайна для достижения мира в Украине, однако ни разу не уточнил о каком сроке идет речь.