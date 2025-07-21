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Политика

Названы возможные даты новых переговоров России и Украины

2 минуты чтения 10:00 | Обновлено: 10:18

В Стамбуле на этой неделе могут пройти две ключевые встречи в сфере международной дипломатии: третий раунд переговоров между Россией и Украиной, а также консультации Ирана по ядерной программе с европейскими странами. Об этом пишет туркоязычная версия газеты Independent со ссылкой на дипломатические источники.

По их словам, российская и украинская делегации могут встретиться в Стамбуле 23 или 24 июля. Точное время, место встречи и состав делегаций пока не разглашаются.

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Встреча будет включать «технические переговоры по ограниченному кругу вопросов», утверждают собеседники газеты. Ожидается, что стороны обсудят гуманитарную помощь, обмен пленными, безопасность инфраструктуры и меры по охране приграничных районов.

Инициатива провести переговоры на этой неделе исходила от Украины. Ранее украинский президент Владимир Зеленский подчеркивал, что следующую встречу можно организовать лишь после реализации договоренностей об обмене, достигнутых в ходе предыдущих раундов. По его словам, приоритетными темами нового этапа должны стать обмен военнопленными, возвращение детей и «прекращение убийств».

Делегации России и Украины уже дважды встречались в Стамбуле — 16 мая и 2 июня. Стороны договорились об обмене военнопленными и обсудили проекты меморандумов о прекращении огня.

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По данным источников Independent, в Стамбуле на этой неделе также ожидаются ядерные переговоры между Ираном, Великобританией, Францией и Германией. Ожидается, что во встрече примут участие заместители министров иностранных дел или советники по национальной безопасности этих стран.

Собеседники газеты отмечают, что эти переговоры станут первым официальным контактом между сторонами после недавних атак Израиля и США на объекты в Иране. По их словам, стороны обсудят ограничение ядерной деятельности Ирана, восстановление механизмов международного контроля и меры по укреплению взаимного доверия.

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