Путин заявил об угрозе потери суверенитета из-за нефти и газа

Владимир Путин считает, что Россия может утратить свою конкурентоспособность, а за ней и суверенитет, если будет покупать все за нефтегазовые доходы. Об этом он заявил в интервью пропагандисту Павлу Зарубину.

«Если мы будем все покупать за нефть и газ, сейчас ситуация когда нам и нефть и газ пытаются отрубить, то тогда Россия просто утратит свою конкурентоспособность, а за ней и суверенитет», — сказал Путин.

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Так Путин прокомментировал мнение о том, что России следует признать свою неспособность производить автомобили. По словам пропагандиста Зарубина, сторонники этой позиции предлагают отказаться от собственного автопрома и закупать машины за рубежом.

Путин отметил, что подобные взгляды были распространены еще в середине 1990-х годов. Он напомнил, что во время своей работы в правительстве не раз сталкивался с такими предложениями.

«Они говорили, что нет смысла заниматься нам автопромом, мы бесконечно отстали, безнадежно отстали, и лучше покупать за границей, а в лучшем случае — дать возможность заниматься здесь на крупных сборках», — заявил Путин.

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Ранее Евросоюз утвердил 18-й пакет санкций против России, в который вошли блокировка газопроводов «Северный поток», а также снижение потолка цен на российскую нефть — с 60 долларов до 47,6 доллара за баррель.

В апреле цена российской нефти Urals впервые с июня 2023 года опустилась ниже 50 долларов за баррель. Сейчас баррель Urals стоит около 65,43 доллара. В марте Минфин сообщил, что ожидает среднюю цену нефти в 2025 году на уровне около 60 долларов — значительно ниже заложенных в бюджет 70 долларов.

Тем временем европейские страны продолжают сокращать закупки российского газа. Европейская Комиссия тем временем представила поэтапный план полного отказа от российских энергоресурсов. Согласно этому плану, страны Евросоюза должны полностью прекратить импорт российского газа к 1 января 2028 года.