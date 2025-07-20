13-летний мальчик умер от удара молнией

В Дзун-Хемчикском районе Республики Тыва молния попала в 13-летнего мальчика, когда он отправился за табуном лошадей. Подросток погиб на месте. Об этом сообщается в телеграм-канале республиканского следственного управления Следственного комитета.

Инцидент произошел 19 июля на участке «Довурактыг-Тей» в селе Чыраа-Бажы. Согласно предварительным данным Следственного комитета, в тот день подросток находился на участке «Кызыл-Кожагар», где помогал родственникам присматривать за лошадьми.

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Около 18 часов по местному времени подросток вместе со своим двоюродным братом отправился за табуном. Именно в тот момент, как сообщается, в мальчика ударила молния и он погиб на месте.

«В настоящее время следователем для установления причины смерти малолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза, проведен осмотр места происшествия и опрошены свидетели. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили следователи.

Еще один инцидент со смертельным ударом молнией произошел 17 июля в Карачаево-Черкесской Республике. По данным местной прокуратуры, в тот день в урочище Шайлыкъ-Сырт Карачаевского района молния убила мужчину и нескольких животных.

Отмечается, что дело находится на контроле у ведомства. По факту произошедшего проводится процессуальная проверка.

Близкий к силовикам телеграм-канал Shot со ссылкой на местных жителей пишет, что погибшими оказались пастух, его конь, пес и все овцы. Отмечается, что инцидент произошел в горах недалеко от села Гаралы. В полиции телеграм-каналу сообщили, что это был «несчастный случай».

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14 июля МЧС Тульской области рассказало о гибели группы людей от удара молнией у реки в селе Бунырево. Близкий к силовикам телеграм-канал Baza писал, что на месте погибли 13-летний ребенок, 50-летняя женщина и 55-летний мужчина.