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Политика

СМИ заявили о максимальном продвижении российской армии в Украине с начала года

2 минуты чтения 17:38

Численное превосходство российской армии в живой силе позволило ей в июне захватить наибольшую площадь украинской территории с начала 2025 года. Об этом пишет газета The New York Times.

По данным издания, за последние два месяца российские войска активизировали наступление сразу на нескольких участках фронта — от Сумской области на севере до Запорожской на юге.

Сейчас, как отмечается, Россия контролирует более двух третей Донецкой области, которая остается основным направлением «наземной войны». Российские силы продвинулись на 16 километров в районе города Константиновка, частично окружив его с востока, юга и запада.

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Кроме того, впервые за более чем три года боевых действий российские подразделения вошли в Днепропетровскую область, напомнили в газете. 7 июля российское Минобороны заявило о взятии под контроль села Дачное, расположенного между Ялтой и Новоукраинкой, примерно в 120 километрах от города Днепр. Это первый населенный пункт в области, о захвате которого официально сообщили российские власти.

По словам украинских военных, российская армия использует две основные тактики наступления: сначала удерживает украинские позиции с помощью дронов, артиллерии и бомб, а затем штурмует линии обороны серией непрерывных атак штурмовых групп. Украина отвечает, направляя на уязвимые участки опытные подразделения, оснащенные дронами — эту тактику, как отмечается, сравнивают с действиями пожарных, которые бросаются тушить вспышки огня.

Постоянные атаки со стороны России изматывают малочисленную украинскую армию, пишет издание. Эти атаки, в том числе, позволили России добиться наибольших территориальных успехов в 2025 году. По данным украинского проекта Deep State, который отслеживает ход боевых действий с помощью дронов и источников в армии, за июнь российские войска захватили более 555 квадратных километров украинской территории, тогда как в мае — 448 квадратных километров.

Оценивая эти темпы в более широком контексте, Россия ежемесячно захватывает менее 0,1% от общей площади Украины, утверждают в The New York Times. При такой динамике ей, как отмечается, «понадобятся годы, чтобы полностью оккупировать все четыре украинские области», о присоединении которых Москва заявила в 2022 году.

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Тем не менее, цели России не сводятся лишь к захвату территорий — по мнению аналитиков, Москва стремится планомерно ослабить украинскую армию, продвигая свои войска шаг за шагом. При этом главная угроза для самой России, как сообщается, может исходить не с поля боя: экономика уже не справляется с растущими расходами на войну.

Способность Украины продолжать сопротивление также во многом зависит и от внешних факторов — прежде всего, от поддержки США, напомнили в газете. На фоне противоречивых сигналов со стороны администрации американского президента Дональда Трампа сохраняется неопределенность в отношении поставок вооружений. На прошлой неделе Трамп заявил, что страны НАТО будут закупать американское оружие для передачи Украине.

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