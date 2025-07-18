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Экономика

ЕС принял «один из самых жестких» пакетов санкций против России

2 минуты чтения 11:19

Евросоюз утвердил новый, 18-й пакет санкций против России. Об этом в соцсети X сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас, назвав новые ограничения в отношении России «одними из самых жестких».

«Мы еще больше сокращаем военный бюджет Кремля, вводим ограничение для еще 105 кораблей теневого флота и их вспомогательных средств, а также ограничиваем доступ российских банков к финансированию», — написала она.

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Ранее СМИ сообщали, что в новый пакет европейских санкций против России, в частности, вошли блокировка газопроводов «Северный поток» и снижения потолка цен на российскую нефть примерно до 47,6 доллара за баррель.  

По словам Каллас, новые ограничения, наложенные Европой, коснутся также китайских банков, которые помогают России в обходе уже действующих санкций, а также компаний, экспортирующих в Россию технологии производства беспилотников. Среди прочих под ограничения попадет и индийский НПЗ «Роснефти» — главная зарубежная «дочка» крупнейшей российской нефтедобывающей компании.

«Наши санкции также затрагивают тех, кто занимается идеологической обработкой украинских детей», — добавила Каллас.

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Как сообщало агентство Reuters, с принятием нового пакета европейских санкций потолок цен для российской нефти станет не фиксированным, а плавающим. Так, его уровень будет пересматриваться каждые три месяца с тем, чтобы оставаться на 15% ниже средней рыночной цены нефти за предыдущий квартал. В свою очередь, газета Moscow Times цитирует аналитика  Freedom Finance Global Владимира Чернова, заявившего, что новые ограничения «способны оказать заметное давление на российскую экономику, и прежде всего на доходы федерального бюджета».

По его оценке, из-за новых санкций российский бюджет может недополучить 1,5 триллиона рублей, что составляет пятую часть от запланированных нефтегазовых доходов России на текущий год.

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