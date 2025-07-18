Зеленский поручил «активизировать» переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский дал секретарю совета нацбезопасности страны Рустему Умерову поручение активизировать «переговорный трек» с российской стороной. Об этом украинский лидер написал в своем телеграм-канале.

Зеленский сообщил, что в ходе встречи с Умеровым обсудил работу совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны и поручил ему продолжить работу с зарубежными партнерами Украины по вопросам поставок оружия, а также проанализировать ход выполнения решений, принятых СНБО.

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Ранее российский МИД обвинил Киев в уклонении от продолжения мирных переговоров с Москвой. «Говорили, что так им нужно стабильное устойчивое перемирие. А видите, от очередного раунда то ли уклоняются, то ли пока еще не сформулировали, когда будут или готовы проводить», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

Последний раунд российско-украинских мирных переговоров состоялся 2 июня в турецком Стамбуле. В ходе встречи стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня, а также договорились обменять всех пленных моложе 25 лет, а также тяжелораненых и тяжелобольных по формуле «всех на всех».

Кроме того, российская делегация заявила о намерении Москвы передать Киеву более шести тысяч тел погибших украинских военнослужащих. Процесс передачи начался 11 июня и проходил в несколько этапов. В свою очередь, Украина передала России 78 тел погибших российских солдат.

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После окончания переговоров Владимир Зеленский назвал членов российской делегации «идиотами» из-за озвученного ими предложения объявить перемирие на два-три дня для обмена телами погибших солдат. Он пояснил, что командиры с обеих сторон и так обмениваются телами погибших, а перемирие нужно, чтобы солдаты перестали погибать.

В свою очередь, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле помощник Путина Владимир Мединский Мединский обвинил Киев в попытках устроить «шоу для сердобольных европейцев» из-за списка «похищенных» детей, который украинская сторона передала российской с требованием немедленно вернуть их на родину.