Украина и Россия провели новый раунд переговоров

В Стамбуле во дворце Чираган прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа. Стороны обсудили проекты меморандумов о прекращении огня.

Как заявил на пресс-конференции в Вильнюсе Владимир Зеленский, Киев и Москва готовятся в новому обмену военнопленными. Кроме того, Украина передала России список детей, которых хочет вернуть. По словам главы украинской делегации Рустема Умерова, стороны также договорились об обмене телами военных по формуле «6000 на 6000», сообщает «Страна».



Чуть позже глава российской делегации Владимир Мединский заявил журналистам, что в ходе переговоров украинской стороне было предложено прекращение огня на отдельных участках фронта на два–три дня для сбора тел погибших. Украинские военные, по его словам, пообещали проработать это предложение в ближайшее время.

Мединский также прокомментировал ситуацию со списком «похищенных украинских детей». Он сообщил, что в этом списке 339 фамилий — это дети, «оказавшиеся в сложной ситуации из-за конфликта», и все они «спасены» российскими военными. Мединский обвинил Киев в попытках превратить эту тему в «шоу для сердобольных европейцев», пишет РИА новости.

По данным агентства, еще одно заявление Мединского касается обмена пленными — в нем будут участвовать не менее тысячи человек.

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Перед переговорами украинская делегация провела встречу с представителями Германии, Великобритании и Италии, чтобы скоординировать позиции. «Члены украинской делегации подтвердили приверженность Украины мирным усилиям. Они подробно остановились на пунктах повестки дня, которые включают в себя встречу лидеров, полное прекращение огня и гуманитарные меры укрепления доверия», — говорится в сообщении МИДа Украины.

Пропагандистский телеканал «Звезда» со ссылкой на собственный источник сообщил, что глава российской делегации Владимир Мединский также до начала переговоров провел отдельную встречу, но не уточнил, с кем именно. О том, что у Мединского состоятся «некие контакты», сообщал и ТАСС.

В свою очередь, власти Турции надеются, что переговоры в Стамбуле в итоге приведут к встрече Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Однако пока о такой встрече говорить преждевременно, пишет РИА «Новости» со ссылкой на неназванного представителя администрации президента Турции.

23 мая Вашингтон попросил Москву не отравлять на следующие переговоры с Киевом «сторонников жесткой линии», в частности, как писал Bloomberg, речь шла о Мединском.

На прошлых переговорах российская делегация выдвинула своим украинским коллегам «нереалистичные» условия, потребовав от ВСУ вывести войска из нескольких украинских регионов в обмен на прекращение огня. Кроме того, источник украинского издания «Суспільне» рассказал, что Россия потребовала от Украины признать Крым российским.

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Ранее стало известно об изменениях в составе украинской делегации для нового раунда российско-украинских переговоров. Так, в этот раз на встречу не поехал начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий. При этом в украинскую команду вошли три новых переговорщика: представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Ковбаса, замначальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский, а также начальник отдела международного права и замначальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Андрей Фомин.

Делегацию Украины по-прежнему возглавляет министр обороны страны Рустем Умеров. Также в Стамбул приехали и 10 участников прошлой встречи, которая прошла 16 мая, в частности, первый замглавы МИД Сергей Кислица и советник руководителя офиса президента Александр Бевз.

Делегацию России все также возглавляет помощник Путина Владимир Мединский. В нее также вошли: заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Конкретных договоренностей по новой встрече пока нет, пишет РИА новости со ссылкой на источники.