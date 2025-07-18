СМИ: WhatsApp будет «почти гарантированно» заблокирован в России

Российские власти с большой вероятностью заблокируют мессенджер WhatsApp, сообщили «Медузе» два собеседника, близких к Кремлю, и источник в Госдуме.

«99%, что это [прекращение работы WhatsApp в России] случится. 1% оставим на “мало ли что”», — сказал «Медузе» источник, близкий к Кремлю. Он пояснил изданию, что отводит 1% на вероятность массового недовольства россиян из-за блокировки популярного мессенджера.

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«Блокировка вызовет гарантированное недовольство, а это нежелательно в условиях и так падающих рейтингов (власти). Но понятно, что из-за мессенджера на улицы никто не пойдет. Скажут переориентироваться на Мax для взаимодействия с государством и окологосударством — для домовых и школьных чатов, переориентируются. Для себя многие продолжат общаться через VPN, многие люди уже к нему привыкли», — пояснил собеседник издания.

По данным источника в Госдуме и человека, связанного с Кремлем, блокировку WhatsApp лоббируют силовики, а политическому блоку АП «не очень интересно» защищать этот сервис. Точные сроки блокировки источники «Медузы» назвать не смогли, а один из них сомневается, что приложение получится заблокировать, при этом «не положив кучу всего вокруг».

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Один из близких к АП источников отметил, что Telegram будет заблокировать сложнее, потому что там «выстроена целая инфраструктура» провластных каналов.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин предупредил, что WhatsApp «с очень большой долей вероятности» попадет в список программного обеспечения из «недружественных» стран и будет заблокирован в России. Мессенджер принадлежит корпорации Meta, которую российские власти считают «экстремистской организацией».