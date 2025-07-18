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Криминал

Бравшим деньги с раненных военных врачам вынесут приговор

2 минуты чтения 17:31 | Обновлено: 18:21

В Краснодаре трое высокопоставленных медиков из 419-го военного госпиталя Минобороны РФ предстанут перед гарнизонным судом по обвинению в получении взяток от раненных бойцов, участвовавших в войне против Украины. По данным следствия, взятки якобы передавались за оформление документов, подтверждающих получение ранений, что позволяло военнослужащим претендовать на крупные компенсационные выплаты от государства, пишет «Коммерсант».

Речь идет о бывшем начальнике госпиталя Владимире Хмелике, его заместителе по медчасти Денисе Симанчукe и начальнике поликлиники Леониде Назаренко. Всем троим инкриминируется получение взяток в крупном и особо крупном размере, а также превышение должностных полномочий из корыстных побуждений. В материалах дела указано по пять–шесть эпизодов коррупции у каждого из фигурантов. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

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По версии следствия, медики организовали схему, при которой за оформление справки по форме №100 — официального документа о ранении, контузии или травме, необходимого для получения государственных выплат, — требовали от пострадавших денежное вознаграждение. Размер взяток, как правило, составлял сотни тысяч рублей. Выплаты по таким справкам, в зависимости от тяжести повреждений, могут достигать трех миллионов рублей.

В числе обвиняемых также трое военнослужащих, которые, по версии следствия, передавали взятки: Александр Балашов, Рамазан Раджабов и Евгений Теличко. Кроме того, посредничество в коррупционных действиях инкриминируется еще троим — рядовому Сергею Богатырёву и двум гражданским лицам: Эдгару Манукяну и Владиславу Филонову.

Первое судебное заседание по делу Симанчука назначено на 23 июля, слушания по делу остальных обвиняемых стартуют 28 июля в Краснодарском гарнизонном военном суде.

Источники «Ъ» уточняют, что расследование вел военный следственный отдел по Краснодарскому гарнизону. Ведомство пока воздерживается от официальных комментариев, но детали схемы можно понять из аналогичного дела, в котором был осужден бывший начальник отделения госпиталя в Майкопе Владимир Карпов.

Тогда выяснилось, что Карпов потребовал у танкиста, раненого при обстреле, миллион рублей за оформление формы №100. Впоследствии он был признан виновным и оштрафован на 2,5 миллионов рублей с конфискацией взятки. Его приговор вступил в силу, но исполнение наказания было отложено из-за возвращения врача в зону боевых действий.

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