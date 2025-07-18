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Политика

СМИ: Трамп потребовал от Украины начать наступление

2 минуты чтения 17:02 | Обновлено: 17:04

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с главой Украины Владимиром Зеленским призвал Киев перейти к наступательным действиям. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника, осведомленного о содержании беседы между двумя лидерами.

Так, по словам источника, во время разговора, состоявшегося 4 июля, Трамп выразил мнение, что оборонительная тактика не позволит изменить ход войны, подчеркнув необходимость наступления со стороны Киева. 

Тогда же Трамп, как утверждает WP, спросил Зеленского, может ли он ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Однако в Белом доме позже заявили, что содержание этого разговора было интерпретировано неправильно.

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По словам источника газеты, тот разговор с Трампом произвел на украинскую сторону столь положительное впечатление, что стал неожиданностью для команды Зеленского. «Настроение поднялось, но праздновать пока рано», — отметил собеседник издания, добавив, что необходимо «дождаться конкретных действий».

При этом WP подчеркивает, что украинцы, как никто другой, понимают, насколько быстро может измениться ситуация из-за непредсказуемости Трампа. В пример приводится перепалка Трампа и Зеленского в Овальном кабинете, после которой европейским лидерам пришлось приложить дополнительные усилия, чтобы наладить отношения двух лидеров.

Телефонный разговор 4 июля, как отмечает издание, стал поворотным моментом и привел к решению Трампа предложить Европе закупить вооружения для Украины на 10 миллиардов долларов. 

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