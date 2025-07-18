Полицейские избили и залили газом гулявшую с ребенком женщину

В Екатеринбурге полицейские задержали женщину, гулявшую с ребенком, применив в ее отношении физическую силу и перцовый газ. Как сообщает издание No Future, поводом для задержания стал «неопрятный внешний вид» пострадавшей.

Как сообщается, речь идет о жительнице Екатеринбурга по имени Лолита, которая столкнулась с силовиками, когда гуляла с двухлетней дочерью Авророй. Женщина рассказала журналистам, что силовики повалили ее на землю, избили, залили газом, а затем затолкали в патрульную машину, забрав ребенка, на глазах которого произошло избиение.

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По словам Лолиты, издевательства и унижения со стороны силовиков продолжились в отделе, куда ее привезли. Там ее почти час продержали в наручниках, не подпуская к дочери, а также отказали в медосвидетельствовании.

«Меня обыскали при понятых, раздели, сняли шнурки и сережки. Один из них сказал: “Такие, как она, не должны размножаться”. Они видели, что я анархистка — у меня на одежде были знаки», — рассказала пострадавшая от полицейского насилия женщина.

Из отдела полиции Лолиту отпустили только на следующий день. Она обратилась за медицинской помощью, и врачи зафиксировали у нее телесные повреждения, в виде синяков, ссадин и следов от туго затянутых наручников

Кроме того, по словам Лолиты, произошедшее нанесло психологическую травму ее дочери. Она стала плохо спать, бояться незнакомых людей и регулярно впадать в истерику.

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3 июля стало известно о нападении полицейских на пенсионерку в Рязани. Как сообщалось, женщина фотографировала цветы, из-за этого проходившие мимо полицейские приняли ее за закладчицу. Силовики повалили бывшую учительницу на землю и сломали ей руку.