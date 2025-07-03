Полицейские приняли пенсионерку за закладчицу и сломали ей руку

Бывшая учительница из Рязани Валентина Волкова рассказала, что полицейские приняли ее за закладчицу, пока женщина гуляла и фотографировала цветы. Они применили к ней силу и сломали Волковой руку, обратил внимание телеграм-канал «РЯЗИНФОРМБЮРО».

«Если девушка, а в моем случае — бабушка, в 12:20 снимает цветы на лугу недалеко от дома на телефон, значит, она закладчица. А если она закладчица, то зачем утруждать себя такими должностными обязанностями, как показать удостоверение и представиться, тем более, когда ты без формы и на гражданской машине?» — написала Волкова на своей странице во «Вконтакте».

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По словам женщины, к ней подошли два человека со спины, пока она сидела на туристическом коврике. Они потребовали отдать телефон, а тот факт, что они не представились, объяснили тем, что «наркоманы очень шустрые» и могут сбежать, пока полицейские будут показывать свои удостоверения, передала их слова Волкова.

Как пишет телеграм-канал «Осторожно, новости», Волкова отказалась показывать свой телефон, после чего один из подошедших к ней полицейских заломил ей руки и надел наручники. В итоге женщина получила перелом плеча, разрыв сухожилия и гематомы.

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В одном из постов, который Волкова репостнула к себе на страницу, подтвердив, что в нем идет речь о ней, говорится, что инцидент произошел 20 мая, а сотрудников полиции после случившегося не отстранили от работы. Также в нем утверждается, что муж Волковой находится на войне в Украине.

При этом в рязанской полиции заявили, что правоохранители заметили в поведении Волковой «признаки противоправных действий». После того, как они подошли к ней спросить, зачем она находится в указанном месте, женщина якобы попыталась уйти, что заставило полицейских надеть на нее наручники. Они привели Волкову к служебной машине, чтобы проверить, причастна ли женщина к правонарушениям, после чего отпустили. В тот же день Волкова обратилась в полицию и заявила о несогласии с действиями силовиков.