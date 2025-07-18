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Общество

Пансионат проверят после публикации видео с издевательствами над пожилыми постояльцами

2 минуты чтения 20:26

В Уфе правоохранительные органы начали проверку после публикации видеозаписей, на которых, предположительно, персонал частного пансионата «Печки-лавочки» издевается над пожилыми людьми. Ролики распространил телеграм-канал «Честный репортаж», сославшись на бывшую сотрудницу учреждения.

На кадрах виден человек в плотном коконе из простыней и одеял, сверху на нем несколько слоев скотча. Он лежит на полу и не может пошевелиться. По словам экс-сотрудницы, такие методы в пансионате применялись к тем, кто выражал недовольство. Также, по ее утверждению, постояльцев пансионата морили голодом, избивали и связывали.

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Кроме того, по информации источника, сотрудники учреждения часто работают без официального оформления и не имеют соответствующего опыта ухода за пожилыми. Она рассказала о множестве нарушений, в том числе санитарных. Так, в помещениях, по ее словам, водятся клопы и тараканы.

Как сообщает близкий к силовикам телеграм-канал Shot, издевательства над пожилыми людьми происходили систематически, особенно в отношении тех, кто жаловался на условия содержания.

После появления видео глава МВД по Башкирии поручил провести проверку. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Ведомство пока официально не комментировало информацию.

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