Названы фильмы с худшими сюжетными поворотами

Британское издание The Independent составило антирейтинг фильмов с самыми неудачными сюжетными поворотами. В подборку вошли ленты, в которых неожиданная развязка не усиливает историю, а, напротив, делает ее нелогичной или абсурдной.

Пятое место занял триллер «Турист» (2010) с Анджелиной Джоли и Джонни Деппом. Финал фильма построен на том, что герой Деппа оказывается тем самым беглым преступником, с которым героиня Джоли ведет переписку. Оказывается, она не узнала его после пластической операции. Авторы рейтинга отмечают, что картина пострадала уже от отсутствия «экранной химии» между Джоли и Деппом, но финал стал еще большим разочарованием.

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На четвертом месте — «Люси» (2014) Люка Бессона. Героиня, роль которой исполнила Скарлетт Йоханссон, по ходу фильма приобретает сверхспособности, а в финале «переходит на новый уровень сознания» и… загружает себя на флешку. Издание сравнивает такой сюжетный поворот с «ударом в солнечное сплетение».

Третью строчку занял фантастический боевик «Хэнкок» (2008). Первая половина фильма рассказывает о сварливом, но сильном супергерое в исполнении Уилла Смита. Но ближе к финалу зритель узнает, что перед ним — древнее сверхъестественное существо, а героиня Шарлиз Терон — его бессмертная возлюбленная. По мнению составителей рейтинга, после этого «дерзкого, но безумного» поворота сюжет теряет цельность.

На втором месте — «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» (2019), завершение новой трилогии Disney. В фильме внезапно выясняется, что главная героиня Рей — внучка Императора Палпатина, который, несмотря на свою смерть в «Возвращении джедая», вновь появляется в сюжете. Единственным объяснением его возвращения в фильме становится фраза одного из персонажей: «Палпатин каким-то образом вернулся».

А первое место занял триллер «Море соблазна» (Serenity, 2019) от создателя «Острых козырьков» Стивена Найта. Главные роли в нем сыграли Мэттью МакКонахи и Энн Хэтэуэй. По ходу сюжета выясняется, что происходящее на экране — не реальность, а мир компьютерной игры. По мнению создателей рейтинга, «Море соблазна» стало худшей работой Найта. Хотя сам он впоследствии заявил, что сознательно стремился «раздвинуть границы кинематографа» и был готов к критике.

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В антирейтинг The Independent вошли в общей сложности 12 фильмов. Ранее журнал The Economist составил список лучших фильмов и сериалов, вышедших в 2025 году.