Названы 15 лучших фильмов и сериалов года

Журнал The Economist выбрал 15 лучших фильмов и сериалов, вышедших в 2025 году. Список получился очень разнообразным по жанрам — в него вошли и суровые драмы, и комедии, и документальные работы.

Одно из главных открытий года по версии The Economist — это сериал Adolescence («Переходный возраст») о 13-летнем подростке, обвиненном в убийстве одноклассника. Проект исследует темы мужской идентичности и цифрового влияния. Среди драм также выделен австралийский мини-сериал The Narrow Road to the Deep North («Узкая дорога на дальний север») по роману Ричарда Флэнагана — он рассказывает о хирурге, попавшем в плен во Вторую мировую войну. Другой сериал из списка — сериал Dying for Sex («Умираю, как хочу секса») — посвящен теме секса на фоне тяжелой болезни: героиня отправляется на поиски сексуальных приключений после того, как врачи диагностировали ей рак груди четвертой стадии.

Среди лучших фильмов — картина бразильского режиссера Вальтера Саллеса о любви и сопротивлении при военной диктатуре в Бразилии I’m Still Here («Я все еще здесь»), взявшая «Оскар» как «Лучший фильм на иностранном языке». А также лента с Памелой Андерсон The Last Showgirl («Шоугерл»). Актриса играет проработавшую уже три десятилетия подряд танцовщицу, которая зашла в профессиональный тупик. Игру Андерсон журналисты называют «трогательной и искренней».

Не обошлось и без жанровых экспериментов. В Sinners («Грешники») актер Майкл Б. Джордан играет сразу двух братьев, открывающих клуб в Миссисипи 1930-х. В фильме сочетаются ужасы, мюзикл, боевик и историческая драма.

А тем, кто предпочитает социальные истории, журналисты The Economist предлагают обратить внимание на основанный на реальных событиях мини-сериал Toxic Town («Токсичный город») — это история борьбы матерей, чьи дети пострадали из-за загрязнения воздуха токсичными веществами.

Сериал Severance («Разделение») продолжает оставаться одной из самых оригинальных работ о современной корпоративной культуре. Его действие разворачивается в таинственной корпорации, где сотрудникам вживляют чип, разделяющий их сознание на «рабочую» и «внешнюю» личности. В новом сезоне продолжается исследование темы отчуждения и корпоративного контроля.

Другой громкий проект — второй сезон The Last of Us («Одни из нас»), адаптация одноименной видеоигры. Сюжет все глубже уходит в психологические драмы и моральные дилеммы персонажей, живущих в постапокалиптическом мире. В этом сезоне ужаса добавляют не столько зараженные, сколько сами люди, отмечает The Economist..