Акционер одного из крупнейших российских банков продаст свою долю на «Авито»

На «Авито» появилось объявление о продаже акций «Совкомбанка». Как пишет «Коммерсантъ», покупателя ищет один из старейших акционеров кредитной организации Михаил Клюкин, ему принадлежит 5% акций.

Согласно объявлению, продаются акции МКАО «Совко Капитал Партнерс», что примерно соответствует 5% ПАО «Совкомбанк». На эти бумаги распространяется акционерное соглашение, согласно которому сделки с третьими лицами должны быть одобрены советом директоров.

Клюкин, по информации издания, владеет этим пакетом с 2002 года и рассчитывает продать его с премией к текущей рыночной стоимости, оценивая актив более чем в 17 миллиардов рублей. Продажа через площадку «Авито» якобы позволяет ему избежать услуг инвестбанкиров и консультантов, отмечают журналисты.

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Представитель Михаила Клюкина сообщил журналистам, что размещение объявления на «Авито» направлено на «максимальное расширение круга потенциальных покупателей». По его словам, это не единственный канал для поисков покупателя — параллельно аналогичное предложение направлено и действующим акционерам банка. Идея продавца в том, чтобы реализовать весь пакет одному покупателю, потому что «цельный актив обладает дополнительной ценностью». Конечная стоимость будет определена в ходе переговоров.

«Совкомбанк» входит в число системно значимых кредитных организаций России. Его акции обращаются на Московской бирже. В четверг цена одной ценной бумаги составляла 16,7 рублей, отмечает «Коммерсантъ».

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