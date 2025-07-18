Акционер одного из крупнейших российских банков продаст свою долю на «Авито»

На «Авито» появилось объявление о продаже акций «Совкомбанка». Как пишет «Коммерсантъ», покупателя ищет один из старейших акционеров кредитной организации Михаил Клюкин, ему принадлежит 5% акций.
Согласно объявлению, продаются акции МКАО «Совко Капитал Партнерс», что примерно соответствует 5% ПАО «Совкомбанк». На эти бумаги распространяется акционерное соглашение, согласно которому сделки с третьими лицами должны быть одобрены советом директоров.
Клюкин, по информации издания, владеет этим пакетом с 2002 года и рассчитывает продать его с премией к текущей рыночной стоимости, оценивая актив более чем в 17 миллиардов рублей. Продажа через площадку «Авито» якобы позволяет ему избежать услуг инвестбанкиров и консультантов, отмечают журналисты.
Представитель Михаила Клюкина сообщил журналистам, что размещение объявления на «Авито» направлено на «максимальное расширение круга потенциальных покупателей». По его словам, это не единственный канал для поисков покупателя — параллельно аналогичное предложение направлено и действующим акционерам банка. Идея продавца в том, чтобы реализовать весь пакет одному покупателю, потому что «цельный актив обладает дополнительной ценностью». Конечная стоимость будет определена в ходе переговоров.
«Совкомбанк» входит в число системно значимых кредитных организаций России. Его акции обращаются на Московской бирже. В четверг цена одной ценной бумаги составляла 16,7 рублей, отмечает «Коммерсантъ».
Ранее Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников сообщил, что руководство сразу нескольких системно значимых банков России в ближайший год может обратиться к ЦБ за господдержкой. По данным агентства, на первый взгляд финансовая система России выглядит устойчивой, однако есть основания полагать, что реальная ситуация отличается от того, что транслируется в публичное поле.