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Экономика

В регионах массово уничтожают кур-несушек

2 минуты чтения 15:08 16 июля

Фермеры в регионах России начали массово уничтожать кур-несушек на фоне падения цен на яйца и снижения рентабельности бизнеса. Об этом представители отрасли в сообщили газете «Известия».

В Краснодарском крае на Новомышастовской птицефабрике из-за долгов и ареста активов более 150 тысяч птиц остались без корма, а в Удмуртии неизвестные выбросили на улицу около трех тысяч кур, что привело к их гибели.

В Ассоциации «Народный фермер» изданию подтвердили, что производители вынуждены идти на сокращение поголовья кур. В свою очередь, Минсельхоз заявляет, что ему неизвестны подобные факты, но в ведомстве готовят меры по стабилизации цен, включая фиксированную стоимость яиц.

Снижение рентабельности производства связано с тем, что оптовые цены на яйца в июне упали до двух рублей за штуку, при себестоимости четыре–пять рублей, пояснили в «Народном фермере». Сейчас цена немного восстановилась до трех с половиной рублей, но убытки остаются. В Росптицесоюзе указывают на временный дисбаланс из-за роста производства (более миллиарда штук за полугодие) и сезонного снижения спроса.

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Гендиректор группы компаний «Таврос» Елена Лазаренко объяснила, что на снижение стоимости яиц повлияло восстановление фабрик после птичьего гриппа, переоснащение предприятий и рост производства в личных хозяйствах летом. Она считает, что цены стабилизируются к ноябрю и не подтверждает массового уничтожения кур.

В Минсельхозе отметили, что рентабельность производства — ключевой фактор устойчивого развития отрасли. Ведомство прорабатывает инициативу по введению фиксированных цен в договорах и расширению субсидий.

По словам зоозащитника Кирилла Горячева, случаи в Краснодаре и Удмуртии показывают, что сельхозживотные остаются беззащитными, а бизнес не боится последствий. Сейчас при участии Общественной палаты разрабатывается федеральная концепция ответственного отношения к животным, включая сельхозвиды.

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Депутат Госдумы Сергей Лисовский и представители фермерских объединений призвали к введению обязательных годовых договоров между торговыми сетями и производителями, как это принято в ряде стран. По их мнению, это позволит избежать перекосов и убытков у аграриев. Однако торговые сети, как отмечают в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики», не готовы фиксировать цены в условиях инфляции и экономической нестабильности.

Между тем, еще совсем недавно в России наблюдался противоположный кризис — дефицит яиц. В декабре 2023 года правительство было вынуждено обнулить импортные пошлины и разрешить ввоз в страну 1,2 миллиарда яиц без уплаты 15% пошлины. Мера действовала с 1 января по 30 июня 2024 года.

За 2023 год, по официальным данным, цены на яйца в России выросли более чем на 40%. Владимир Путин тогда принес извинения за резкий рост цен, объяснив ситуацию «сбоем в работе правительства». По его словам, импорт не был вовремя открыт «в должном объеме».

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