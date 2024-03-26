Россия все еще не нарастила производство яиц после кризиса

Производство куриных яиц в России падает на протяжении полугода, пишет «Коммерсантъ».

По итогам января-февраля 2024 года производство сократилось на 1,8% год к году, до 6,11 миллиардов штук. Об этом говорится в отчете Росптицесоюза, на который ссылается издание. В феврале 2024 года куриных яиц произвели на 1,5% меньше, чем в феврале 2023 года, и на 7,5% меньше, чем в январе 2024 года.

Месячный объем производства яиц остается ниже прошлогоднего с сентября 2023 года, а сам продукт вошел в число наиболее подорожавших на продовольственном рынке, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата. Средние потребительские цены на куриные яйца с января по декабрь 2023 года выросли в 1,6 раза, до 132,45 рублей за 10 штук.

Эксперты издания связывают снижение производства год к году со вспышками птичьего гриппа на фабриках. При этом в «Минсельхозе» изданию сообщили, что объемы производства яиц в январе-феврале 2024 года «полностью обеспечивают потребности рынка».

В декабре 2023 года правительство обнулило импортные пошлины на яйца, разрешив ввоз в Россию 1,2 миллиардов штук яиц без уплаты 15% пошлины. Эта мера действует с 1 января по 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что цены на яйца в России за 2023 год выросли более чем на 40%. Путин приносил извинения за рост цен и объяснял произошедшее «сбоем в работе правительства». По его словам, импорт не был вовремя открыт «в должном объеме».

«Ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться. Я очень на это надеюсь», — говорил он.

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