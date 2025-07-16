СМИ: война в Украине изменила отношение стран СНГ к России

Война в Украине стала переломным моментом для отношений России с ее ближайшими соседями. Страны СНГ, ранее считавшиеся союзниками Москвы, дистанцируются от нее, демонстрируют политическую самостоятельность и выстраивают внешнюю политику без оглядки на Кремль, пишут «Важные истории».
После начала войны в Украине Баку стал более независимым в отношениях с Москвой. Осенью 2023 года Азербайджан без согласования с Кремлем провел молниеносную операцию и полностью вернул Карабах под свой контроль. В ходе боевых действий погибли российские миротворцы, но Баку ограничился формальными извинениями, а вскоре российский контингент был выведен. Это стало символом изменения баланса сил в регионе.
Позиция Азербайджана по Украине демонстрирует дистанцирование от России: страна оказывает Киеву гуманитарную помощь и поддерживает диалог на высшем уровне. После того как в декабре 2024 года российская ракета сбила самолет азербайджанской авиакомпании, Баку публично обвинил Москву в попытке замять инцидент. Отношения ухудшились и после рейда силовиков в Екатеринбурге, в ходе которого задержали группу азербайджанцев — при этом два человека погибли.
Разочарование в роли Москвы как гаранта безопасности стало ключевым фактором поворота Армении к Западу. В 2022 году, когда боевые действия с Азербайджаном велись уже на территории Армении, ОДКБ отказалась оказать поддержку. После этого Ереван стал активно развивать связи с Францией, Индией, США и Турцией, приостановил участие в ОДКБ и вывел российских пограничников.
Армения подписала и ратифицировала Римский статут, выдавший ордер на арест Путина, и начала процесс интеграции в ЕС. Брюссель выделил стране 270 миллионов евро, в том числе на борьбу с российской пропагандой. Несмотря на сохраняющуюся экономическую зависимость, Москва избегает давления. Эксперты считают, что санкции могут окончательно лишить Россию рычагов влияния на Армению.
После начала войны России против Украины Молдова резко свернула контакты с Москвой, отказалась принимать нового российского посла и начала выход из большинства соглашений СНГ. Страна полностью прекратила закупки газа у «Газпрома», а в сфере безопасности и политического сотрудничества сделала ставку на ЕС. Уже в 2023 году начались переговоры о вступлении Молдовы в Евросоюз.
Страны Центральной Азии избегают прямой конфронтации с Россией, но демонстрируют все большую самостоятельность. Казахстан, получивший поддержку ОДКБ в 2022 году, публично отказался признавать ДНР и ЛНР. В последние годы он активно развивает отношения с Западом и подписал соглашение о военном сотрудничестве с Великобританией. Узбекистан и Кыргызстан пресекают участие своих граждан в войне и возбуждают уголовные дела против наемников.