СМИ: война в Украине изменила отношение стран СНГ к России

Война в Украине стала переломным моментом для отношений России с ее ближайшими соседями. Страны СНГ, ранее считавшиеся союзниками Москвы, дистанцируются от нее, демонстрируют политическую самостоятельность и выстраивают внешнюю политику без оглядки на Кремль, пишут «Важные истории».

После начала войны в Украине Баку стал более независимым в отношениях с Москвой. Осенью 2023 года Азербайджан без согласования с Кремлем провел молниеносную операцию и полностью вернул Карабах под свой контроль. В ходе боевых действий погибли российские миротворцы, но Баку ограничился формальными извинениями, а вскоре российский контингент был выведен. Это стало символом изменения баланса сил в регионе.

Позиция Азербайджана по Украине демонстрирует дистанцирование от России: страна оказывает Киеву гуманитарную помощь и поддерживает диалог на высшем уровне. После того как в декабре 2024 года российская ракета сбила самолет азербайджанской авиакомпании, Баку публично обвинил Москву в попытке замять инцидент. Отношения ухудшились и после рейда силовиков в Екатеринбурге, в ходе которого задержали группу азербайджанцев — при этом два человека погибли.

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Разочарование в роли Москвы как гаранта безопасности стало ключевым фактором поворота Армении к Западу. В 2022 году, когда боевые действия с Азербайджаном велись уже на территории Армении, ОДКБ отказалась оказать поддержку. После этого Ереван стал активно развивать связи с Францией, Индией, США и Турцией, приостановил участие в ОДКБ и вывел российских пограничников.

Армения подписала и ратифицировала Римский статут, выдавший ордер на арест Путина, и начала процесс интеграции в ЕС. Брюссель выделил стране 270 миллионов евро, в том числе на борьбу с российской пропагандой. Несмотря на сохраняющуюся экономическую зависимость, Москва избегает давления. Эксперты считают, что санкции могут окончательно лишить Россию рычагов влияния на Армению.

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После начала войны России против Украины Молдова резко свернула контакты с Москвой, отказалась принимать нового российского посла и начала выход из большинства соглашений СНГ. Страна полностью прекратила закупки газа у «Газпрома», а в сфере безопасности и политического сотрудничества сделала ставку на ЕС. Уже в 2023 году начались переговоры о вступлении Молдовы в Евросоюз.

Страны Центральной Азии избегают прямой конфронтации с Россией, но демонстрируют все большую самостоятельность. Казахстан, получивший поддержку ОДКБ в 2022 году, публично отказался признавать ДНР и ЛНР. В последние годы он активно развивает отношения с Западом и подписал соглашение о военном сотрудничестве с Великобританией. Узбекистан и Кыргызстан пресекают участие своих граждан в войне и возбуждают уголовные дела против наемников.