В Кремле сочли фейком сообщения о призыве Трампа ударить по Москве и Петербургу

Белый дом отрицает призыв Трампа бить по Москве и Санкт-Петербургу Новости 2 минуты чтения

В Кремле предположили, что появившиеся в прессе сообщения о том, что президент США Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского нанести удары по Москве и Санкт-Петербургу, могут являться фейком. Об этом, как передает агентство «Интерфакс», заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Такая риторика не только сейчас появилась. Как правило, это все оказывается фейками, чаще всего, — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать свежую публикацию в американском издании The Washington Post. — Иногда бывают серьезные какие-то сливы, в том числе в тех изданиях, которые мы прежде считали весьма уважаемыми», — отметил он.

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Ранее газета The Washington Post со ссылкой на информированный источник сообщило о содержании фрагмента последнего разговора Трампа и Зеленского. По данным издания, американский президент спросил украинского, почему тот не наносит ударов по Москве. На это Зеленский ответил, что мог бы, если бы США дали необходимое для этого оружие. «Трамп сказал, что Украине нужно усилить давление на Путина [ударами] не только по Москве, но и по Санкт-Петербургу», — говорилось в публикации.

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Сообщение о призыве Трампа бить по крупнейшим российским городам появилось вскоре после того, как он сам поставил Москве ультиматум. Так, он пообещал, что США введут новые санкции против России, если мирная сделка по Украине не будет заключена в ближайшие 50 дней.

«Мы очень-очень недовольны ими и введем очень жесткие пошлины, если сделки не будет в течение 50 дней. Пошлины в размере примерно 100%. Их можно назвать вторичными пошлинами», — сказал он. Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм представил в американском парламенте законопроект, предполагающий введение импортных пошлин в размере 500% на товары из стран, которые закупают российские нефть, газ и уран.