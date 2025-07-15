Пострадавшая от секс-рабства девушка отсудила миллионы долларов у отеля

Федеральный суд США обязал владельцев отеля выплатить 40 миллионов долларов девушке, которая в подростковом возрасте многократно подверглась сексуализированной эксплуатации в одном из номеров. Об этом пишет Independent.

Речь идет о гостинице United Inn & Suites в американском штате Джорджия. Потерпевшая, известная по инициалам J.G., более 200 раз подвергалась сексуализированному насилию на территории отеля. Согласно материалам дела, на тот момент ей было всего 16 лет. Как утверждается в иске, эксплуатация происходила на протяжении 40 дней при попустительстве персонала. Мужчины заходили в один и тот же номер десятками, но сотрудники отеля никак не отреагировали даже после того, как получили от полиции ориентировку о пропавшем подростке.

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Суд постановил выплатить J.G. 10 миллионов долларов в качестве компенсации морального вреда и еще 30 миллионов — в качестве штрафа. Ответчиком выступила компания Northbrook Industries, Inc., владеющая и управляющая гостиницей.

На суде потерпевшая лично дала показания и рассказала о физическом и психологическом насилии, которому подвергалась. Также были приведены свидетельства того, что отель не только не предотвратил преступление, но и проигнорировал явные сигналы опасности. При этом представители отеля утверждали, что персонал якобы не знал о происходящем, отмечает Independent.

По словам адвоката девушки Патрика МакДонафа, этот случай должен стать сигналом для всей индустрии гостеприимства. Он подчеркнул, что отели обязаны проверять подозрительные ситуации и обучать персонал выявлению признаков торговли людьми.

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Как пишет Independent, это первый случай в стране, когда дело о торговле людьми дошло до присяжных в рамках нового закона о защите жертв. Он допускает взыскание компенсаций не только с преступников, но и с третьих сторон, которые сознательно получают прибыль от торговли людьми.