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Криминал

Подростка приговорили за убийство подруги и ее матери

2 минуты чтения 15:09

В Екатеринбурге суд приговорил школьника, чье имя не называется, к девяти с половиной годам воспитательной колонии, признав его виновным в убийстве своей подруги и ее матери. Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале областной прокуратуры.

Как следует из материалов дела, тела 14-летней девочки и ее 62-летней матери с ножевыми ранениями были обнаружены в квартире на улице Билимбаевской в Екатеринбурге в ноябре 2023 года. Вскоре по подозрению в совершении двойного убийства был задержан, а затем арестован 16-летний подросток.

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По версии следствия, юноша находясь в квартире с младшей из своих жертв, зарезал ее кухонным ножом, а затем дождался возвращения домой ее матери и расправился с ней. Кроме того, он также убил домашнего питомца своих жертв — шпица по кличке Булка. Совершив убийства, подросток похитил мобильные телефоны убитых, а также банковские карты, с которых позже вместе со своим знакомым снял 40 тысяч рублей.

Как полагало обвинение, мотивом для убийства подруги стала ревность и возникшая на ее почве «неприязнь». В материалах дела говорилось, что младшей из своих жертв убийца нанес девять ударов ножом, а ее матери — не менее 15 ударов. После этого нож, которым он орудовал, сломался.

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В итоге суд признал подростка виновным в убийстве двух человек, жестоком обращении с животным и краже. А его приятеля, вместе с которым они снимали деньги с банковских карточек убитых, в краже.

В приговоре суда говорится, что обвиняемый освобожден от наказания за кражу и жестокое обращение с животным в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности за эти преступления.

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