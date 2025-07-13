СМИ: Трамп может направить помощь Украине из замороженных активов России

Президент США Дональд Трамп впервые с момента вступления в должность в январе стал рассматривать возможность выделения дополнительных средств на военную поддержку Украины. Об этом пишет CBS News со ссылкой на нескольких дипломатических источников.

Согласно их сведениям, этот шаг может быть направлен на то, чтобы послать сигнал России, которая в последние дни усилила массированные удары по Украине с применением дронов и ракет. На этой неделе, как заявила украинская сторона, Россия осуществила крупнейшую атаку беспилотников с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Костюм Зеленского поссорил тысячи пользователей сети Они потеряли деньги из-за ставок на стиль украинского президента Интернет и мемы 9 минут чтения

По данным телеканала, источник возможного нового финансирования для Украины пока не известен. Однако, как сообщили CBS News американские чиновники, в распоряжении Трампа имеется около 3,85 миллиарда долларов неиспользованных средств, выделенных еще при администрации Джо Байдена в рамках механизма Presidential Drawdown Authority (PDA). Этот инструмент позволяет президенту США в экстренных случаях направлять вооружение иностранным партнерам без одобрения Конгресса.

CBS также допускает, что Трамп может воспользоваться этими средствами для поставок оружия Украине. Кроме того, по словам бывших чиновников, у Трампа есть полномочия конфисковать около 5 миллиардов замороженных в США российских активов и передать их Киеву, однако ни он, ни Байден пока этим правом не воспользовались.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Трамп намерен выделить Украине пакет военной помощи на сумму 300 миллионов долларов по президентской линии.

Миллионам европейцев грозит дефицит питьевой воды Дырявые трубы и недальновидная политика в области природных ресурсов приведут к катастрофе. Изменений пока не предвидится Мир 10 минут чтения

На этой неделе Трамп заявил журналистам, что намерен направить Украине дополнительное оборонительное вооружение. Это заявление прозвучало вскоре после того, как его администрация приостановила часть поставок — шаг, который один из представителей Белого дома объяснил как часть масштабной переоценки глобальной политики передачи вооружений.

Вскоре после этого Трамп объявил о новой схеме поставок. По его словам, США будут передавать оружие НАТО, а альянс — оплачивать его и направлять в Украину.