Россияне рассказали о своем отношении к браку

Большинство россиян считают, что вступать в брак нужно только по любви — так думают 58% граждан. Вместе с тем 20% уверены, что брак возможен и без любви. Результатами опроса сервиса онлайн-психотерапии «Ясно» поделилась «Афиша Daily».

Исследование показало, что 62% респондентов воспринимают «отношения без любви» как романтический союз, основанный не на чувствах, а на взаимном комфорте партнеров. При этом почти половина (47%) считает, что такие отношения чаще всего связаны с материальной выгодой. Еще 41% уверены, что люди соглашаются на отношения без любви из страха одиночества.

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Главной причиной сохранения отношений без чувств 73% называют наличие совместных детей. Также 59% отмечают финансовую зависимость одного из партнеров, а 48% убеждены, что люди боятся менять привычный уклад жизни, поэтому остаются вместе. Больше трети респондентов заявили, что отношения без любви, как правило, недолговечны и не приносят счастья. Однако каждый четвертый опрошенный считает, что такой союз может быть долгим и даже счастливым, но только при условии серьезной работы над отношениями. Около 30% отмечают, что общие цели и чувства важнее любви, и если эти элементы присутствуют, то счастье возможно.

Россияне также ответили на вопросы о том, как трансформируются отношения, когда два человека со временем теряют чувства друг к другу. Более половины респондентов считают, что в таких парах остаются те, кто опасается не найти нового партнера. А еще 40% верят в возможность возрождения любви после кризиса, если «переждать» трудный период.

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Психотерапевт сервиса «Ясно» Мария Игнатьева отметила, что данные опроса отражают изменения в российском менталитете на фоне последних экономических и социальных событий. Она обратила внимание, что 59% респондентов называют финансовую зависимость главным фактором, удерживающим людей в отношениях без любви. По мнению психолога, это свидетельствует о том, что экономическая безопасность сегодня важнее романтических чувств.