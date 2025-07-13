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Общество

Акробата не смогли удержать после приземления с высоты шести метров

2 минуты чтения 19:16 13 июля

Во время репетиции в Большом Московском цирке воздушный гимнаст из Эфиопии ударился головой о манеж, неудачно приземлившись после выполнения сложного трюка с высоты шести метров. Об этом сообщается в телеграм-канале цирка.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня, 13 июля во время репетиции номера на качелях «Russian Swing. После соскока с качели артист сделал несколько вращений, приземлился на мат, соскользнул с него, а затем ударился головой о манеж. 

«В данный момент ему оказывается вся необходимая помощь», — говорится в сообщении цирка.

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По словам генерального директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного, причиной инцидента стала ошибка пассировщика — помощника, отвечающего за безопасность при приземлении акробата на мат. Запашный опубликовал кадры происшествия и пояснил, что пассировщик должен был принять партнера корпусом и смягчить его падение, однако не успел это сделать, в результате чего акробат ударился головой о пол.

«Когда артист выполняет сложный трюк в несколько оборотов и приземляется ногами на страховочный мат, то иногда, по инерции, продолжает крутиться дальше, и задача пассировщика, который для этого и находится на манеже, остановить это вращение, подставив собственный корпус. На данном видео зафиксирована ошибка пассировщика, который пропустил этот самый момент и не подстраховал исполнителя сложного трюка», — рассказал гендиректор цирка.

Близкий к силовикам телеграм-канал Shot пишет, что пострадавший — 18-летний эфиопский акробат Абель Дагим. Отмечается, что Дагима госпитализировали, врачи предварительно диагностировали перелом позвоночника.

По данным телеграм-канала, гимнасты из Эфиопии прилетели в Москву несколько дней назад для участия в фестивале «ИДОЛ-2025».

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