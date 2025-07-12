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Политика

Зеленский сообщил о возобновлении военной помощи США

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Президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном видеообращении объявил, что США возобновили поставки оружия в Украину. Американская военная помощь была приостановлена 1 июля.

«У нас есть политические сигналы самого высокого уровня — хорошие сигналы — в том числе от Соединенных Штатов и от наших европейских друзей. По всем докладам — поставки восстановлены», — заявил Зеленский.

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Белый дом 1 июля объявил о приостановке поставок Украине противоракетных перехватчиков, управляемых бомб и ракет из-за опасений Пентагона, что запасы американского оружия могут иссякнуть. По данным NBC, США заморозили поставку десятков ракет-перехватчиков Patriot, тысяч осколочно-фугасных артиллерийских снарядов калибра 155 мм для гаубиц, более ста ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракет GMLRS, десятков ракет класса «земля-воздух» Stinger, ракет класса «воздух-воздух» AIM и гранатометов.

Сегодня президент США Дональд Трамп рассказал NBC, что США, Украина и НАТО договорились о новой схеме поставок американского оружия Киеву. По его словам, теперь США будут передавать оружие НАТО, альянс будет оплачивать его, а потом передавать Украине. Также Трамп анонсировал «важное заявление» по России 14 июля. Президент США не уточнил, о чем будет это заявление, сказав лишь, что «разочарован» действиями России.

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Ранее два источника The New York Times, близких к Кремлю, сообщили, что Владимир Путин готов к тому, что у Трампа «лопнет терпение», и он введет новые санкции в ответ на отказ остановить вторжение в Украину. При этом чиновники сообщили, что Путин «доволен» взаимодействием с Трампом в этом году.

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