Возраст получения пенсионных доплат предложили изменить

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил законопроект, предусматривающий снижение возраста для получения надбавки к страховой пенсии по старости. Сейчас повышенная фиксированная выплата назначается только с 80 лет, однако автор инициативы предлагает начать ее начисление с 70-летнего возраста. Документ направлен на заключение в правительство, пишет ТАСС.

Согласно пояснительной записке, повышение фиксированной выплаты предлагается установить дифференцированно. Для граждан, достигших 70 лет, надбавка составит 100% от установленной суммы. С 80 лет, а также для инвалидов I группы, ее размер вырастет до 200%. Тем, кто достиг 90-летнего возраста, предлагается устанавливать выплату, увеличенную на 300%. Кроме того, для инвалидов I группы, получающих страховую пенсию по инвалидности, также предусмотрено увеличение фиксированной выплаты до 200%.

Я толстая — и не хочу худеть У меня и так есть все, ради чего люди пытаются сбросить вес. Но так было не всегда Общество 15 минут чтения

По словам Нилова, с 1 января 2025 года размер фиксированной выплаты составляет 8 907,7 рубля. По его мнению, действующий возрастной порог в 80 лет и сам размер надбавки не позволяют значительной части пожилых граждан воспользоваться этой поддержкой.

«В России до 80 лет доживает только 24,6% мужчин и 54% женщин, а до 90 лет — лишь 16% мужчин и около 34% женщин», — указал Нилов в пояснительной записке.

Согласно данным Росстата на 1 января 2024 года, численность россиян в возрасте 70–74 года составляет 5,965 миллиона человек, а в группе 75–79 лет — 3,888 миллиона человек. Таким образом, всего в возрасте от 70 до 79 лет проживает примерно 9,85 миллиона человек.