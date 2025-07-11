В МИД России рассказали о новом обмене заключенными с США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о продолжающихся переговорах между Россией и США по организации нового обмена заключенными. Цитату из разговора с ним публикуют РИА «Новости».

«Я не стал бы ничего исключать. Вопрос остается в повестке дня», — заявил Рябков и добавил, что взаимодействие по этому вопросу ведется «соответствующими службами». Журналисты пишут, что обмен может состояться «в обозримом будущем», однако в опубликованной цитате чиновника подтверждений этого тезиса нет.

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Рябков рассказал, что на данный момент он не может назвать даже примерный «временной диапазон», в который может произойти новый обмен между Россией и США. Он считает, что это зависит от большого количества факторов, в том числе и от «общего контекста отношений» между двумя странами.

Также чиновник отказался назвать фамилии лиц, которые потенциально могут быть включены в обменные списки. Не рассказал он и схеме организации обмена, которая прорабатывается российской и американской сторонами. Эта информация, по словам Рябкова, может быть опубликована только после достижения договоренности между Россией и США.

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Ранее агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники опубликовало список лиц, которых США, по данным журналистов, просит освободить из заключения в России в рамках нового обмена. В него вошли Стивен Хаббард (осужден за участие в украинской территориальной обороне), Роберт Гилман (осужден по статье о применении насилия к полицейскому), Гордон Блэк (находится в заключении за кражу 10 тысяч рублей у своей девушки), Джозеф Шнайдер (осужден за похищение своего сына и попытку покинуть Россию вместе с ним), Джозеф Тейтер (фигурант уголовного дела о нападении на сотрудника полиции), Майкл Трэвис Лик (находится в заключении по обвинению в контрабанде наркотиков), Роберт Вудлэнд (арестован по обвинению в торговле наркотиками), Юджин Спектор (обвиняется в шпионаже), Дэвид Барнс (приговорен по делу о сексуализированном насилии в адрес своих сыновей).

О списках на обмен, которые могут готовиться в России, на данный момент информации нет. Ранее помощник Путина Юрий Ушаков заявлял о том, что стороны прорабатывают новый обмен в формате «9 на 9». После возвращения в Белый дом Дональда Трампа Россия и США провели два обмена заключенными — в апреле 2025 года Москва передала Вашингтону осужденную за пожертвование украинской организации Ксению Карелину, в обмен получив обвиненного в нарушении санкционного режима Артура Петрова. В феврале того же года Вашингтон освободил обвиняемого в отмывании денег через криптовалюту Александра Винника в обмен на Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду наркотиков.