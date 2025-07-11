СМИ узнали о прощальном сообщении застрелившегося экс-министра Старовойта

Незадолго до своего самоубийства уволенный Владимиром Путиным с поста главы Минтранса Роман Старовойт провел оперативное совещание с подчиненными, а, узнав о своей отставке, написал им в общем чате прощальное сообщение. Об этом пишет специальный корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников, ссылаясь на неназванного участника церемонии прощания со Старовойтом.

По его словам, о своей отставке Старовойт узнал 7 июля, вскоре после очередного рабочего совещания. После этого он обсудил увольнение с одним из своих заместителей, который выразил уверенность в том, что формулировки указа Путина об отставке Старовойта «не содержат ничего ужасного» и «будущее есть».

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Позже уже бывший министр транспорта написал свое последнее сообщение коллегам в рабочем чате. О том, что оно было прощальным, стало ясно после того, как СМИ сообщили о самоубийстве Старовойта.

Собеседник Колесникова уточнил, что перед тем, как наложить на себя руки, бывший министр написал, что занимался полезным для страны делом, а завершил сообщение словами «Честь имею».

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О смерти Романа Старовойта стало известно 7 июля, вскоре после обнародования указа Владимира Путина об освобождении его от должности министра транспорта. СМИ также сообщали, что на Старовойта, бывшего губернатором Курской области с 2019 по 2024 год, дал показания сменивший его на этом посту Алексей Смирнов, которого арестовали по обвинению в хищениях на сумму в миллиард рублей при строительстве фортификационных сооружений в регионе.

Как сообщалось, тело Старовойта с огнестрельным ранением в голову нашли возле парковки в подмосковном Одинцове. Предположительно, чиновник застрелился из наградного пистолета, полученного от МВД в 2023 году.