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Политика

Брат вице-президента США назвал ошибкой политику Трампа по войне в Украине

2 минуты чтения 14:34

Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса раскритиковал «политику невмешательства», которой администрация Дональда Трампа придерживалась по вопросу войны в Украине. Он заявил, что этот подход создал публичный образ дружбы между Трампом и Путиным, интервью с Нейтом Вэнсом публикует The Insider.

Он также считает, что администрация Джо Байдена сделала ошибку, когда установила ограничения на цели, которые могут уничтожаться переданным Украине западным вооружением. Вэнс отметил, что заявления о предоставлении помощи Украине часто использовались для накопления политического капитала, а постоянные ограничения лишь мешали Киеву добиваться реального результата.

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Вэнс отметил, что Россия постоянно использует страх американских СМИ и общества перед началом ядерной войны. Он считает, что Путин намеренно использует эту риторику, но при этом не собирается начинать такой конфликт, потому что не является «самоубийцей». Также Вэнс назвал Дмитрия Медведева «идиотом», который «напивается и начинает нести чушь в Twitter».

Брат вице-президента США также рассказал, что часто думает о возможном вмешательстве в российско-украинский конфликт НАТО. Он считает, что вступление американских войск обернулось бы для России «кровавой баней». При этом Вэнс подчеркнул, что переброска вооруженных сил США может потенциально занять около шести месяцев.

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Также Вэнс рассказал, что, по его мнению, Украине стоит позиционировать себя в качестве «восточноевропейского Израиля». Он уверен, что Киев может использовать сотрудничество с США в рамках «ресурсной сделки», чтобы развивать технологическую и оборонную сферы.

Нейт Вэнс воевал в составе ВСУ с 2022 года до января 2025 года, с 18 до 22 лет он служил в морской пехоте США, а затем работал в нефтяной компании.

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