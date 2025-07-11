Мошенники придумали новый способ воровства денег у россиян

Мошенники освоили новую схему, позволяющую им похищать деньги россиян. Об этом, как пишет газета «Коммерсантъ», рассказали представители банка ВТБ.

По их словам, злоумышленники убеждают своих жертв оставлять наличные деньги в своих или чужих почтовых ящиках, откуда их затем похищают. «Преступники научились обходить даже бдительность тех, кто не соглашается переводить деньги неизвестным лицам», — отметил вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин. При этом он подчеркнул, что в настоящей безопасности средства могут находиться лишь на счете, открытом в банке физически.

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В этой связи в кредитной организации еще раз призвали россиян не выполнять никаких указаний незнакомцев, обещающих «спасение» денег. «Помните, что банки и силовые структуры никогда не просят перекладывать деньги, а тем более наличные, чтобы их обезопасить», — подчеркнули в ВТБ.

Ранее официальный представитель российского министерства внутренних дел Ирина Волк предупреждала, что настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не работают с гражданами по телефону или в мессенджерах. По ее словам, так поступают только мошенники, изображающие силовиков. В то же время, как подчеркнула Волк, реальные правоохранители могут связаться с гражданином по телефону лишь для того, чтобы пригласить его для беседы в подразделение.

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В начале июля в МВД описали типичного курьера, занимающегося перевозкой денег, похищенных мошенниками у россиян. В ведомстве рассказали, что как правило это молодые люди, попавшие в схему под предлогом «легкого заработка».

В подавляющем числе случаев курьерами мошенников становятся мужчины в возрасте от 17 до 25 лет, как правило, без высшего образования. Часть из них — студенты, таксисты, бывшие курьеры из легальных сервисов, а также люди с неустойчивым финансовым положением. Отдельную группу составляют ранее судимые граждане старше 40 лет.