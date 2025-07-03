МВД составило портрет курьеров телефонных мошенников

Телефонные мошенники продолжают наживаться на доверчивости россиян, а за кулисами их «бизнеса» действует своя логистика. Самую грязную работу — перевозку похищенных денег — выполняют курьеры. Только за последние 10 дней полицейские задержали порядка 120 доставщиков. Большинство из них — молодые люди, попавшие в схему под предлогом «легкого заработка», сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

В подавляющем числе случаев курьерами мошенников становятся мужчины в возрасте от 17 до 25 лет, как правило, без высшего образования. Впрочем, среди задержанных есть и женщины. Часть — студенты, таксисты, бывшие курьеры из легальных сервисов, а также люди с неустойчивым финансовым положением. Отдельную группу составляют ранее судимые граждане старше 40 лет.

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Обычно их находят через объявления в соцсетях и мессенджерах, замаскированные под легальную подработку: «логист», «курьер по документам», «помощник в сборе наличных». Привлекают высокими «ставками»: обещают до 100 тысяч рублей за операцию или 10% от суммы.

Курьер получает инструкции через мессенджер: забрать деньги у жертвы (часто под видом помощи в «защите средств»), назвать заранее оговоренное кодовое слово и передать наличные дальше по цепочке. Зачастую для конспирации используются криптовалюта, подставные лица, поддельные документы и даже деньги на смену одежды и «командировочные». Курьеры перемещаются между регионами: житель Балашихи работает в Твери, уроженец Самары — в Саратове. Финальная точка — крупные города вроде Москвы, Казани или Новосибирска.

В МВД напомнили, что подобная «работа» заканчивается возбуждением уголовного дела. Во многих случаях мера пресечения — заключение под стражу, даже если речь идет о несовершеннолетнем. Признанный виновным курьер также обязан компенсировать ущерб.