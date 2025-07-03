EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

МВД составило портрет курьеров телефонных мошенников

2 минуты чтения 14:40

Телефонные мошенники продолжают наживаться на доверчивости россиян, а за кулисами их «бизнеса» действует своя логистика. Самую грязную работу — перевозку похищенных денег — выполняют курьеры. Только за последние 10 дней полицейские задержали порядка 120 доставщиков. Большинство из них — молодые люди, попавшие в схему под предлогом «легкого заработка», сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

В подавляющем числе случаев курьерами мошенников становятся мужчины в возрасте от 17 до 25 лет, как правило, без высшего образования. Впрочем, среди задержанных есть и женщины. Часть — студенты, таксисты, бывшие курьеры из легальных сервисов, а также люди с неустойчивым финансовым положением. Отдельную группу составляют ранее судимые граждане старше 40 лет.

Мужчина с «добрым лицом»
Мужчина с «добрым лицом»
В Екатеринбурге 13 лет искали маньяка, который насиловал и убивал женщин. Его поймали из-за того, что он неправильно припарковался
Криминал28 минут чтения

Обычно их находят через объявления в соцсетях и мессенджерах, замаскированные под легальную подработку: «логист», «курьер по документам», «помощник в сборе наличных». Привлекают высокими «ставками»: обещают до 100 тысяч рублей за операцию или 10% от суммы.

Курьер получает инструкции через мессенджер: забрать деньги у жертвы (часто под видом помощи в «защите средств»), назвать заранее оговоренное кодовое слово и передать наличные дальше по цепочке. Зачастую для конспирации используются криптовалюта, подставные лица, поддельные документы и даже деньги на смену одежды и «командировочные». Курьеры перемещаются между регионами: житель Балашихи работает в Твери, уроженец Самары — в Саратове. Финальная точка — крупные города вроде Москвы, Казани или Новосибирска.

В МВД напомнили, что подобная «работа» заканчивается возбуждением уголовного дела. Во многих случаях мера пресечения — заключение под стражу, даже если речь идет о несовершеннолетнем. Признанный виновным курьер также обязан компенсировать ущерб.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Европу накрыло аномальной жарой
Мир
Европу накрыло аномальной жарой
Уже есть тысячи пострадавших и десятки погибших. Температура поднялась до исторических максимумов и не планирует снижаться
18:16
Китайские власти начали арестовывать авторов гей-романов
Мир
Китайские власти начали арестовывать авторов гей-романов
Они борются с «развращением», которое отвлекает женщин от деторождения
00:01
Россиянина выдворили из Латвии после научной лекции про идеологию
Политика
Россиянина выдворили из Латвии после научной лекции про идеологию
Его «сдал» впоследствии раскаявшийся информатор местного аналога ФСБ
16:54 2 июля
Российские звезды возвращаются в Европу
Политика
Российские звезды возвращаются в Европу
«Отмена» легенд классической музыки продлилась недолго. Даже тех, кто был связан с Путиным
00:01 2 июля
Война превратила Украину в полигон оружия будущего
Мир
Война превратила Украину в полигон оружия будущего
Она обошла Россию в креативности, а вторжение «помогло» расцвести украинским стартапам
17:54 1 июля
Я переехала в США, и мне нравится
Общество
Я переехала в США, и мне нравится
Я работаю медсестрой и получаю за смену столько, сколько в моем родном городе получила бы за месяц
00:01 1 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования