В России появятся ID-карты для иностранцев

В 2026 году в России начнет работу государственный информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина». На его базе в дальнейшем планируется ввести ID-карты — документ, удостоверяющий личность иностранцев. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Главное управление по вопросам миграции МВД.

Цифровой профиль будет содержать сведения об иностранных гражданах и лицах без гражданства, въезжающих в Россию, покидающих ее или находящихся на территории страны.

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Как пояснили в МВД, ID-карта будет представлять собой электронный носитель информации и станет единым удостоверением личности иностранца на территории России. Предполагается, что этот документ будет интегрирован с уже действующими базами данных и послужит элементом цифровой инфраструктуры миграционного учета.

Согласно проекту, все сведения об иностранцах, которые сейчас хранятся в разрозненных базах различных ведомств, будут сведены в единое цифровое досье. Технологическую основу ресурса составит биометрический банк данных, включающий, в частности, фотографию и отпечатки пальцев.

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Основными целями проекта в МВД назвали актуализацию информации о миграционной ситуации в стране и повышение эффективности регулирования миграционных потоков. Указ о создании «Цифрового профиля иностранного гражданина» Владимир Путин подписал 9 июля.

В ряде российских регионов ранее ввели запрет на работу иностранных граждан. Однако в Нижегородской области эти ограничения продержались всего четыре месяца, после чего их смягчили. На такие меры власти региона пошли из-за многочисленных обращений со стороны бизнеса.