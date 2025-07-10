Запрет на найм иностранцев пришлось отменить в одном регионе России

Власти Нижегородской области сняли ограничения на трудоустройство иностранных граждан с патентами в сфере общественного питания. Об этом сообщили в аппарате регионального уполномоченного по правам предпринимателей, сообщает РБК. Они продержались менее четырех месяцев.

Соответствующие изменения внесены в указ губернатора Глеба Никитина, который ранее запрещал трудовую деятельность иностранных граждан, работающих по патентам, в ряде отраслей. Теперь из-под действия запрета выведены такие направления, как сбор и утилизация отходов, пассажирские и грузовые перевозки, гостиничный бизнес, а также предприятия общественного питания.

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Поводом для смягчения ограничений стали многочисленные обращения со стороны предпринимателей, особенно из сферы общепита. Представители бизнеса предупреждали, что из-за запрета им придется уволить большое число иностранных сотрудников, заменить которых некем из-за дефицита рабочей силы на местном рынке.

Указ об ограничении трудовой деятельности иностранных граждан с патентами был подписан губернатором Нижегородской области в конце марта. Документ затрагивал 16 укрупненных направлений экономики. В частности, речь шла о курьерских службах, общепите, медицине, образовании, сфере культуры и спорта. Власти объясняли введение мер стремлением повысить занятость среди россиян, создать более конкурентную среду на рынке труда, а также обеспечить социальную стабильность. При этом иностранцам тогда оставили возможность работать в отраслях с выраженным дефицитом кадров: сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, обслуживании дорог и зданий.