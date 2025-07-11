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Криминал

Мать годами хранила дома тела двух мертворожденных младенцев

2 минуты чтения 17:26

Жительница Великобритании Эгле Жилинскайте получила два года условного срока за сокрытие рождения двух мертворожденных младенцев и препятствие их законному захоронению. Женщина родила детей в 2019 и 2021 годах дома, в одиночестве и без медицинской помощи, скрывая беременность от окружающих и социальных служб, пишет Metro.

По данным суда, Жилинскайте, уроженка Литвы и мать пятерых детей, не доверяла властям как в Великобритании, так и на родине. В ноябре 2022 года полиция проводила обыск в ее доме в районе Уайлдмилл близ Бридженда по делу о мошенничестве и почувствовала зловоние. При осмотре офицеры нашли сильно разложившиеся тела младенцев, завернутые в одеяла и мусорные пакеты: одного — в чердачном помещении, другого — в сушильном шкафу.

Оба младенца были доношенными и являлись детьми Жилинскайте и ее бывшего партнера Жилвинаса Ледовскиса.

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Жилинскайте признала вину по двум статьям — сокрытие рождения ребенка и воспрепятствование законному захоронению. Адвокат защиты заявил, что женщина страдала от депрессии и жила с мужчиной, страдающего алкогольной зависимостью, который оказывал на нее эмоциональное давление. Суд учел, что Жилинскайте родила детей в полном одиночестве и «в панике спрятала тела».

Судья Трейси Ллойд-Кларк подчеркнула, что обвиняемая сознательно не обращалась за помощью, опасаясь, что у нее могут изъять других детей. Тем не менее, смерть младенцев не была ее виной. В мае 2025 года тела детей были захоронены.

Кроме условного срока, Жилинскайте обязали пройти 15-дневную реабилитационную программу и выполнить 200 часов общественных работ.

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