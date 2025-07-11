Стали известны новые даты концертов Оксимирона

Организаторы тура DOLCE VITA, который рэп-исполнитель Oxxxymiron перенес с 2025 года из-за проблем со здоровьем, начали отправлять покупателям билетов на концерты в США сообщения с новыми датами мероприятий в 2026 году. Письмо о концерте в Нью-Йорке опубликовал журналист Олег Кашин, там стоит дата 26 апреля 2026 года, а пользователь соцсети X Ник Диградайсон поделился скриншотом письма о концерте в Лос-Анджелесе.

В опубликованных письмах организаторы сообщают, что ранее купленные билеты будут действительны, и никаких дополнительных действий от зрителей не требуется. На сайте Bomond по ссылке из письма Кашина также указаны концерты в Торонто и Майами. Состоятся ли ранее анонсированные концерты в Европе и Израиле, пока неизвестно.

Оксимирона обвинили в растлении несовершеннолетних и изнасиловании С одной из девушек он познакомился, когда ей было 13, другая присылала ему интимные фото в 15 лет. Рэпер пока не прокомментировал обвинения Общество 12 минут чтения

Оксимирон планировал провести тур DOLCE VITA в 2025 году в 22 городах Европы, США, Канады и Израиля, но в ноябре 2024 года объявил о переносе концертов на 2026 год. «К моему огромному сожалению, тур DOLCE VITA переносится на 2026 год в связи с состоянием моего здоровья. Максимально непростое решение, и я очень надеюсь на ваше понимание», — объяснял музыкант свое решение.

В марте студия «Либо/Либо» и журналистка Настя Красильникова опубликовали подкаст об Оксимироне под названием «Дочь разбойника» — «Творческий метод». Две героини подкаста Вера Маркович и Вика Михайлова рассказали, что пережили домогательства со стороны рэпера, а третья девушка — Вика Кучак — сообщила, что Оксимирон изнасиловал ее, когда ей было 16 лет.

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Оксимирон не ответил на обвинения в растлении несовершеннолетних и изнасиловании. Красильникова спустя два с половиной месяца после публикации подкаста рассказала, что получила «тысячи» сообщений с травлей, угрозами и пожеланиями смерти.