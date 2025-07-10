Ученые рассказали о влиянии власти на мозг

Как показывают исследования в области психологии и нейронауки, обладание властью влияет на поведение, гормональный фон и даже структуру мозга. Эти изменения могут быть как полезными, так и разрушительными — все зависит от личности и ситуации, пишет BBC Science Focus.

По словам профессора Адама Галински из Колумбийской бизнес-школы, обладание властью ведет к повышению уровня тестостерона и снижению кортизола — гормона стресса. Это делает человека более смелым и склонным к действиям, а также менее тревожным. Даже простое воспоминание о моменте, когда человек чувствовал себя влиятельным, способно изменить голос, поведение и улучшить результаты в публичных выступлениях или на собеседованиях. Ощущение власти усиливает уверенность, помогает мыслить стратегически и снижает страх неудачи.

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Но именно за счет «снятия психологических тормозов» проявляется и «темная» сторона. Люди становятся более импульсивными, теряют способность учитывать чужую точку зрения и могут переставать понимать последствия своих поступков. Исследования показывают, что обладающие властью участники экспериментов чаще врут, нарушают правила и ведут себя эгоистично — вплоть до того, что берут конфеты, предназначенные для детей.

Одно из ключевых последствий власти — снижение эмпатии. Эксперименты показали, что влиятельные люди с трудом воспринимают эмоции и намерения других, а их мозг демонстрирует более слабую «моторную резонансность» — механизм, который обычно помогает нам сопереживать.

Профессор Ана Гуиноте из Университетского колледжа Лондона отмечает, что власть делает людей более целеустремленными, но и менее восприимчивыми к внешним сигналам: они лучше достигают целей, но при этом могут игнорировать вклад других.

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Исследователи подчеркивают: власть не обязательно развращает — скорее, она усиливает уже существующие черты личности. Она может развить щедрость и дальновидность, но также может усилить нарциссизм и склонность к манипуляции. Влиятельные люди чаще оценивают себя как «лучше среднего» и при этом убеждены, что заслуживают большего.

Это объясняет, почему одни миллиардеры жертвуют состояния на благотворительность, а другие — нет. Все зависит от импульсов, которые власть делает более выраженными. Как подчеркивает Гуиноте, «власть — это не гарантия испорченности, но она требует механизмов сдержек и противовесов». Именно прозрачность и подотчетность, по мнению ученых, способны сдерживать негативные эффекты.

Социальная тяга к иерархии и порядок тоже играют свою роль. В периоды нестабильности люди чаще выбирают авторитарных лидеров — тех, кто берет все под контроль. Согласно исследованию Королевского колледжа Лондона, в мире растет терпимость к жесткому стилю управления. Это связано с тем, что иерархия помогает упорядочить коллектив, распределить ответственность и создать мотивацию для продвижения. Но в долгосрочной перспективе такая структура работает только при условии обратной связи.

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Профессор Дачер Келтнер, соавтор книги The Power Paradox, пишет: чтобы обрести власть, нужны эмпатия и социальный интеллект. Но именно эти качества и начинают разрушаться, как только человек получает реальную власть. Поэтому наиболее эффективная модель — это не жесткий контроль, а подотчетность, прозрачность и постоянная обратная связь.