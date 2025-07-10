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Новости

Солнце впервые стало главным источником энергии в ЕС

2 минуты чтения 13:05

В июне текущего года страны Евросоюза впервые произвели с помощью солнечной генерации больше электроэнергии, чем другими способами. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на данные аналитической компании Ember.

Там сообщили, что в прошлом месяце доля электроэнергии, произведенной в Евросоюзе с помощью солнечных лучей, достигла 22,1%, тогда как на ветрогенерацию пришлось 21,8%, произведенной в Евросоюзе электроэнергии, а на долю атомных электростанций пришлось 15,8%. При этом в июне 2024 года доля солнечной генерации в общем объеме произведенной в ЕС электроэнергии составляла 18,9%. 

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По данным Ember, одновременно с выходом солнечной генерации на первое место по объему произведенной в Европе электроэнергии, доля угля в производстве электричества в ЕС снизилась до исторического минимума.

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В минувшем апреле агентство Bloomberg писало, что из-за изменения климата, благодаря которому лето в Европе становится дольше и теплее, цены на электроэнергию, произведенную там, могут снизиться и даже стать отрицательными.

Издание отмечало, что падение цен на электричество ниже нуля из-за недостатка спроса и перепроизводства уже фиксировалось в марте 2025 года. Кроме того, из-за нехватки хранилищ для произведенной электроэнергии 1 апреля во Франции стоимость мегаватт-часа опускалась до минус 413 евро. 

При этом власти страны ранее заявляли, что планируют до конца 2025 года увеличить выработку электроэнергии из солнечных лучей на 4,8 гигаватта по сравнению с 2024 годом.

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