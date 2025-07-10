Власти решили сбалансировать расходы на «СВО» и экономику

Министерство финансов России при формировании бюджета на следующие три года будет искать баланс между расходами на «СВО», развитием экономики и поддержкой граждан. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, подготовка к новому бюджетному циклу уже идет.

«Будем сейчас смотреть балансировку бюджета. Мы же будем его делать по бюджетным правилам. Есть планка расходов, мы будем определяться с приоритетами», — отметил министр. Он признал, что сейчас в приоритете «реализация вопросов специальной военной операции», но отметил, что «все нужно всегда соотносить между развитием экономики, поддержкой людей и решением [вопросов] специальной военной операции».

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Таким образом Антон Силуанов ответил на вопрос о возможном скором сокращении оборонных расходов. В конце июня о том, что Россия планирует сокращать расходы на вооружение, заявил Владимир Путин. По его словам, сейчас государство тратит на военную сферу 13,5 триллионов рублей — это 6,3% ВВП страны. Путин также подчеркнул, что, в отличие от Запада, который планирует увеличивать военные расходы, Россия «очень по-здравому» относится к тратам на оборону страны и будет действовать иначе. Три ведомство — Минобороны, Минфин и Минэкономразвития — уже работают в этом направлении, заявил Владимир Путин.

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Ранее эксперты посчитали, что в первой половине текущего года Россия потратила на военных в Украине более двух триллионов рублей. В частности, 860 миллиардов потрачено на зарплаты для примерно 600 тысяч военных, еще в среднем 750 миллиардов рублей — на выплаты семьям погибших и раненых.